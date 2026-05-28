- 00:00 Intro
- 02:56 Dreame Parijs-trippie
- 05:53 Barbecueverhalen en alcoholavonturen
- 09:01 Problemen met de warmtepomp en onderhoudsperikelen
- 11:48 De game-industrie en aankomende events
- 18:02 Discussie over First Light 007
- 31:03 De timing van gamereleases
- 32:20 Verwachtingen voor aankomende games
- 35:07 Persoonlijke verhalen en connecties
- 39:11 Relaties en een interessante familiedynamiek
- 45:47 Reflectie op Destiny en gamecommunities
- 52:23 De toekomst van online gaming
- 54:55 Verwachtingen voor Summer Game Fest
De dood van een Titaan - Power-Up Podcast #17
De mannen hebben zwetend thuis weer een mooie aflevering volgepraat, Martin heeft eindelijk uren in First Light 007 kunnen stoppen, hebben ze het over een erg interessante familiedynamiek en het overlijden van Destiny, F, geniet ervan hè, Baklap!
