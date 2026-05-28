De muziekdienst Last.fm wordt na bijna twintig jaar weer onafhankelijk van Paramount Skydance.

De nieuwe eigenaar van het platform - die zijn identiteit vooralsnog niet heeft onthuld - laat weten dat mensen hun account blijven gebruiken en dat ook de luistergeschiedenis intact blijft. Het is ook niet bekend waarom Paramount Skydance afscheid heeft genomen van de dienst.

Wel is het de bedoeling dat er in de toekomst veranderingen doorgevoerd gaan worden. Die zullen vooral te maken hebben met nog meer functies voor de community, alsmede nog uitgebreidere inzichten op het gebied van luistergedrag. De dienst gaat naar eigen zeggen dus vooral inzetten op features waar mensen het platform al voor gebruiken.