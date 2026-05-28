De nieuwe eigenaar van het platform - die zijn identiteit vooralsnog niet heeft onthuld - laat weten dat mensen hun account blijven gebruiken en dat ook de luistergeschiedenis intact blijft. Het is ook niet bekend waarom Paramount Skydance afscheid heeft genomen van de dienst.
Wel is het de bedoeling dat er in de toekomst veranderingen doorgevoerd gaan worden. Die zullen vooral te maken hebben met nog meer functies voor de community, alsmede nog uitgebreidere inzichten op het gebied van luistergedrag. De dienst gaat naar eigen zeggen dus vooral inzetten op features waar mensen het platform al voor gebruiken.
Met Last.fm kunnen mensen bijhouden naar welke muziek ze luisteren, waarbij er statistieken worden verzameld zodat mensen meer inzicht krijgen in hun luistergedrag. Ook wordt er andere muziek aanbevolen op basis van dat luistergedrag. De dienst kan gekoppeld worden aan platforms zoals Spotify en YouTube. Er is ook een betaald abonnement met nog meer statistieken. Last.fm bestaat sinds 2002 en werd vijf jaar later overgenomen door CBS Interactive, dat uiteindelijk onderdeel werd van Paramount Skydance.