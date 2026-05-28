A24 toont eerste trailer van Primetime met Robert Pattinson als Chris Hansen

De eerste trailer van A24-film Primetime is uitgebracht. Deze film draait om Chris Hansen, de presentator van de beruchte Dateline NBC-rubriek To Catch a Predator.

In To Catch a Predator gebruikte Chris Hansen verborgen camera's om kinderlokkers te betrappen. Dit zorgde voor flinke kijkcijfers, maar de rubriek was door het onderwerp ook omstreden.

De film Primetime draait om het programma en de presentator. De rol van Hansen wordt daarbij vertolkt door Robert Pattinson, onder andere bekend van Tenet, The Drama, Good Time en de aankomende films The Odyssey en Dune: Part Three. Ook Merritt Wever, Phoebe Bridgers, Matthew Maher, Bokeem Woodbine en Anna Faris hebben rolllen. De regie is in handen van Lance Oppenheim (Some Kind of Heaven).