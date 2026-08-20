Game Science heeft een vijftien minuten durende gameplaytrailer van Black Myth: Zhong Kui, het vervolg op het succesvolle Black Myth: Wukong, uitgebracht.

De video toont vooral de gevechten in het spel, al valt er ook een klein beetje van het verhaal te zien. Game Science benadrukt daarbij dat het spel zich nog vroeg in het ontwikkelproces bevindt, en dat het uiteindelijke spel kan afwijken van deze beelden. De video is geheel in een aspectratio van 21:9 geschoten.

Een jaar geleden onthulde Game Science tijdens Gamescom Opening Night Live Black Myth: Zhong Kui. Toen werd al gemeld dat het spel zich wederom richt op oude, Chinese folklore. Ditmaal staat - zoals de titel al weggeeft - de beroemde Chinese folkfiguur Zhong Kui centraal.

Vervolg op Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong verscheen in 2024 en was zowel een vertolking van en een vervolg op het bekende Chinese verhaal Journey to the West. In dit verhaal is de Monkey Kong vijfhonderd jaar gevangen onder de Wy Zhi Shan-berg. Wukong was een groot succes, en wist in de eerste drie dagen al tien miljoen exemplaren te verkopen.

Het vervolg moet wederom een singleplayer-actie-rpg worden en vindt het wiel dus niet opnieuw uit. De gameplaybeelden tonen ook veel aspecten die in het eerste deel zaten. Tegelijkertijd moet het nieuwe hoofdpersonage voor nieuwe mogelijkheden zorgen. Zo gebruikt Zhong Kui een zwaard in plaats van een staf, alsmede talismannen.

Releasedatum nog onbekend