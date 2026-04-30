Respawn Entertainment heeft na een paar teasers afgelopen dinsdag nu het nieuwe Apex Legends-seizoen - Overclocked genaamd - uit de doeken gedaan.

De update gaat aankomende dinsdag op 5 mei live, om 19:00 uur Nederlandse tijd. Naast een nieuwe Battle Pass kunnen spelers dan ook aan de slag met de nieuwe Legend Axle, een competitieve racer die haar lichaam heeft gemodificeerd met technologie.

Haar vaardigheden bestaan uit meer controle tijdens het sliden en een Nitro Gate Tactical om neer te plaatsen en een snelheidsboost van te ontvangen - die vijanden ook kunnen gebruiken. Haar Ultimate heet Kickstart, en roept een drone op die tegenstanders uitzoekt en tegenwerkt. Daarbij zijn de personages Vantage en Conduit ook geüpdatet. Zo kan Conduit de Radiant Transfer-vaardigheid vaker gebruiken en kan Vantage hele squads pingen met de New Herd Tracker Upgrade.

Meer veranderingen

Een vrij ingrijpende verandering is dat Apex Legends het mogelijk maakt om gedode teamgenoten terug te brengen bij hun Death Box - de krat met loot die zij laten vallen. Apex Legends populariseerde met de launch al de mechaniek waarmee teamgenoten teruggebracht konden worden door Beacons in een speciale machine te plaatsen, een systeem dat later bijvoorbeeld werd overgenomen in de populaire Battle Royale-game Fortnite.

Nu is het dus mogelijk om teamgenoten direct terug te brengen, al hoort daar ook een cooldown bij om het gebalanceerd te houden. Die cooldown duurt ook langer des te vaker een speler is gestorven in het potje.

Ook wordt in dit 29ste seizoen een nieuwe Mythic Universal Melee-wapen toegevoegd: de Twin Razors. Dit zijn een soort billy clubs met messen aan het uiteinde, die gebruikt kunnen worden om tegenstanders van dichtbij mee aan te vallen. De Twin Razors zijn verkrijgbaar in Overclocked Seasonal Packs.