Acteur Troy Baker heeft in een interview met ID wat meer verteld over zijn eigen games, die 'empathie als wapen' moeten inzetten.

Baker, bekend van vele videogamerollen als Joel in The Last of Us, Indiana Jones en Batman, gaf eerder al aan in een podcast van Kinda Funny Games een eigen gamestudio op te richten.

"Kijk, ik heb tegen mijn maat Greg (Miller) gezegd: “Ik heb mensen geholpen hún verhalen te vertellen. Nu wil ik de mijne vertellen.", zegt hij in een interview met ID. "En waar ik nu sta: ik leer alles wat ik kan over het maken van games, van zoveel mogelijk mensen. En gelukkig heb ik een paar geweldige bronnen om uit te putten".

Over wat voor games hij wil maken, zegt hij:

"Er zijn verhalen die ik wil vertellen. En ik wil er games van maken, anders zou ik gewoon een film kunnen gaan maken — dat is een veel makkelijkere klus. Maar ik ben echt geïnteresseerd in hoe een speler een verhaal beleeft, hoe ze zeggenschap kunnen hebben in het verhaal, en in de beste manier die ik kan vinden om empathie als wapen in te zetten. Dat is wat ik wil doen."

Indiana Jones afgeslagen

Baker werd afgelopen jaar tijdens The Game Awards genomineerd voor Best Performance voor zijn rol als Indiana Jones in Indiana Jones and the Great Circle. Aan ID vertelde hij waarom hoe hij de rol in de eerste instantie afsloeg.

"Ik liep niet rond met de gedachte: Ik vraag me af hoe mijn Harrison Ford-imitatie klinkt, totdat de kans zich voordeed. En toen wees ik ’m af. Ik zei: “Oh nee, dat ga ik niet doen.”