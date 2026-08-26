Samsung gebruikt Gamescom 2026 om twee nieuwe portable ssd's te tonen. De P9 en P7 krijgen usb 4, komen tot 8 TB opslag en moeten vooral contentmakers, gamers en laptopgebruikers aanspreken die grote bestanden sneller willen verplaatsen.

De nieuwe P-serie bestaat uit de P9 voor het zware werk en de P7 voor dagelijks gebruik. Samsung presenteert de schijven tijdens Gamescom 2026 in Keulen, waar opslag inmiddels net zo goed bij gaming hoort als monitors en videokaarten. Grote games, videoprojecten en AI-bestanden vragen steeds meer ruimte, en een externe schijf moet daarbij geen wachtrij veroorzaken.

Foto: ID | RU We hebben de P9 al even aan het werk kunnen zien op Gamescom.

Portable ssd's met usb 4 en tot 4000 MB/s leessnelheid

De Samsung P9 is het werkpaard van de twee. Volgens Samsung haalt deze portable ssd via usb 4 sequentiële leessnelheden tot 4000 MB/s en schrijfsnelheden tot 3800 MB/s. Daarmee zit de P9 ongeveer twee keer zo hoog als de oudere Samsung T9 van 4 TB, die met usb 3.2 Gen 2x2 tot 2000 MB/s leest en schrijft.

Die snelheid is vooral relevant als je met grote bestanden werkt. Denk aan RAW-foto’s, 12K-opnames(!) of videoprojecten die je rechtstreeks vanaf een externe schijf wilt gebruiken. Samsung noemt de P9 bovendien 'de eerste 8 TB usb 4 portable ssd ter wereld die snelheden tot 4000 MB/s ondersteunt'.

Wie nu vooral naar betaalbaardere opslag zoekt, kan ook kijken naar externe ssd-schijven met 4TB opslag, maar die zitten doorgaans wel in een andere snelheidsklasse.

Foto: Samsung

Samsung P7 portable ssd is bedoeld voor breder gebruik

De P7 krijgt ook usb 4 en Samsung noemt op de Amerikaanse website dezelfde overdrachtssnelheden als de P9, maar positioneert dit model minder nadrukkelijk als productieschijf. Deze ssd is bedoeld voor laptops, desktops, smartphones, gameconsoles en camera’s. Dat maakt hem interessanter voor wie één compacte opslagoplossing zoekt voor werkbestanden, back-ups en games.

Samsung meldt dat de P7 een valtest van 2 meter heeft doorstaan en getest is op schokken en trillingen. Dat maakt hem geschikter voor gebruik in een rugzak of cameratas dan een losse interne ssd in een eenvoudige behuizing. Over de exacte lees- en schrijfsnelheden van de P7 noemt Samsung in de aankondiging nog geen aparte cijfers.

Prijs en beschikbaarheid van de Samsung P9 en P7

De wereldwijde uitrol van Samsungs P-serie begint op 31 augustus 2026. Beide modellen verschijnen met 1 TB, 2 TB, 4 TB en 8 TB opslag. De genoemde adviesprijzen voor de P9 zijn 345,99 euro voor 1 TB, 660,99 euro voor 2 TB, 1372,99 euro voor 4 TB en 2745,99 euro voor 8 TB.

De P7 begint lager, maar zit duidelijk alsnog in het hogere segment. Samsung noemt adviesprijzen van 290,99 euro voor 1 TB, 559,99 euro voor 2 TB, 1163,99 euro voor 4 TB en 2326,99 euro voor 8 TB. Daarmee richt de serie zich niet op de goedkoopste back-upschijven voor thuis, maar op gebruikers die snelheid en capaciteit tegelijk nodig hebben.

Foto: Samsung

Wat dit betekent voor gamers en contentmakers

De timing op Gamescom is logisch: game-installaties groeien hard en contentmakers nemen steeds vaker zware projecten mee tussen systemen. ID volgde de beurs deze week ook via Gamescom Opening Night Live, waar veel aankomende games en hardware rond de beurs samenkomen.

De P9 is vooral interessant als je de snelheid van usb 4 echt kunt benutten. Heb je een oudere laptop met een tragere usb-poort, dan betaal je voor prestaties die je niet volledig ziet. De P7 lijkt de logischer keuze voor wie vooral veel opslag wil meenemen, al moeten praktijktests uitwijzen hoeveel snelheid dat model precies levert. Hopelijk kunnen we de schijven snel testen.

In het kort Samsung toont op Gamescom 2026 de portable ssd's P9 en P7 met usb 4. De Samsung P9 haalt volgens de fabrikant tot 4000 MB/s lezen en 3800 MB/s schrijven. De P-serie komt met 1 TB, 2 TB, 4 TB en 8 TB opslag en wordt vanaf 31 augustus 2026 wereldwijd uitgerold.