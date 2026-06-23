Deze week vinden de Amazon Prime Days weer plaats, dus dat betekent flinke kortingen op tech, gadgets, games en meer.

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De Amazon Prime Days komen inmiddels meerdere keren per jaar terug en betekenen in het kort exclusieve kortingen voor Prime-leden op Amazon. Prime kost vanaf 4,99 euro per maand en levert naast extra kortingen ook gratis verzenden, Amazon Prime Video en games op Amazon Luna op.

De Prime Days vinden plaats van 23 tot en met 26 juni en bieden duizenden verschillende deals. Dit artikel wordt bijgewerkt met de allerbeste deals op het gebied van tech, games en entertainment.

Games en accessoires

Tomb Raider IV-VI Remastered (PS5)

De geremasterde trilogie met de latere klassieke Lara Croft-avonturen, opgepoetst voor moderne consoles. Prijs: €18,04 (was €34,99 — 48% korting).

tomtoc Slim draagtas (Switch 2)

Slanke harde beschermtas voor de Switch 2, met plek voor 12 gamekaartjes. Zwart. Prijs: €20,99 (was €29,99 — 30% korting).

Battlefield 6 (PS5)

EA Sports F1 25 (PS5)

© EA

Logitech G502 X LIGHTSPEED draadloze gaming-muis

Samsung P9 Express microSD 256GB (Switch 2)

Snelle microSD (tot 800 MB/s) die compatibel is met de Nintendo Switch 2 — meer opslag voor je games. Prijs: €50,34 (was €58,90 — 32% korting).

Razer Barracuda draadloze gaming-headset

Multi-platform headset met SmartSwitch dual wireless, ruisonderdrukkende microfoon en 50mm TriForce-drivers. Prijs: €74,39 (was €189,99 — 55% korting).

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 draadloze gaming-muis

60 gram lichte pro-muis met 44K-sensor en 8 kHz polling — een vaste keuze bij esports-spelers. Wit. Prijs: €113,99 (was €179,99 — 35% korting).

Logitech G432 gaming-headset

SteelSeries Arctis Nova 7X draadloze gaming-headset

Multiplatform headset met 2,4 GHz én bluetooth tegelijk, 38 uur accu en AI-microfoon. PS5, pc, Switch 2 en mobiel. Prijs: €199,99 (was €209,99 — 5% korting).

WD_BLACK SN850P 2TB SSD (voor PS5)

WD_BLACK SN850X 2TB SSD

Populaire gaming-SSD voor pc en PS5 met Game Mode 2.0 en laadvoorspelling, tot 7.300 MB/s. Vaste favoriet onder builders. Prijs: €304,47 (was €753,99 — 67% korting).

WD_BLACK SN7100 2TB SSD

CronusPro 34 inch curved monitor

Gadgets

EZVIZ TY2 wifi-beveiligingscamera (binnen)

Draaibare 1080p-camera met tweewegaudio, bewegingsdetectie en nachtzicht. Werkt als babyfoon en met Alexa. Prijs: €15,19 (was €39,99 — 60% korting).

Xiaomi Smart Camera C301

Betaalbare slimme binnencamera voor wie z'n smarthome wil uitbreiden zonder veel uit te geven. Prijs: €34,95 (was €49,00 — 59% korting).

© Xiaomi

TP-Link TL-SG1005P 5-poorts gigabit PoE-switch

Compacte plug-and-play switch met vier PoE-poorten in metalen behuizing — handig voor camera's en access points. Prijs: €26,99 (was €59,99 — 54% korting).

Celestron Nature DX 10x25 monoculair

Compacte 10x-monoculair voor onderweg — natuur, evenementen of reizen. Past in je jaszak. Prijs: €49,79 (was €79,99 — 52% korting).

NOBIS 10.000mAh powerbank (35W)

Compacte snellader met PD en QC3.0, USB-C in/uit en led-scherm. Mooie prijs voor 35W. Prijs: €27,99 (was €39,99 — 52% korting).

ZOSI C528D indoor beveiligingscamera (dual lens)

Belkin 20.000mAh USB-C powerbank

Stevige powerbank met USB-C in/uit en twee USB-A-poorten, kabel meegeleverd. Genoeg voor meerdere apparaten, blauw. Prijs: €22,79 (was €39,99 — 50% korting).

MINIX NEO P3 100W GaN-oplader

Logitech Brio 4K webcam

4K-webcam met ruisonderdrukkende microfoon, automatische lichtcorrectie en breed beeld. Top voor stream en call. Prijs: €97,55 (was €179,99 — 41% korting).

DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC)

Lichtgewicht, opvouwbare drone (onder 249 g) met 4K HDR-video, 38 min vliegtijd en de DJI RC-controller met scherm. Prijs: €381,00 (was €649,00 — 39% korting).

DJI Mini 4K drone

Instapdrone onder 249 g met 4K UHD-camera, 3-assige gimbal, 31 min vliegtijd en 10 km transmissie. Prijs: €189,00 (was €269,00 — 30% korting).

DJI Osmo Pocket 3

© DJI

Audio

Bose Portable Home Speaker

Draagbare speaker met 360°-geluid en ingebouwde Alexa, zilver. Combineert thuisspeaker en bluetoothspeaker in één. Prijs: €199,95 (was €419,95 — 52% korting).

Beats Studio Pro draadloze koptelefoon

Over-ear met actieve ruisonderdrukking, ruimtelijke audio en lossless via USB-C. Werkt met Apple én Android, marineblauw. Prijs: €195,00 (was €399,95 — 51% korting).

HUAWEI FreeArc open-ear koptelefoon

Open-ear sportoordopjes met IP57-bescherming, stabiele pasvorm en tot 28 uur batterij. iOS en Android, groen. Prijs: €59,- (was €119,00 — 50% korting).

Blue Yeti USB-microfoon

Sennheiser ACCENTUM Open draadloze oordopjes

Open-design oordopjes met dynamisch geluid, Bluetooth 5.3, IPX4 en 28 uur batterij. Crèmewit. Prijs: €57,99 (was €89,90 — 35% korting).

DJI Mic 3 (2 TX + 1 RX + oplaadetui)

Draadloos microfoonsysteem voor iPhone, Android en camera met adaptieve versterking en tot 28 uur gebruik. Voor vloggers en streamers. Prijs: €187,24 (was €309,00 — 33% korting).

Sennheiser HD 620S gesloten koptelefoon

Bedrade gesloten hifi-koptelefoon met ruimtelijke, luidsprekerachtige weergave voor een meeslepende luisterervaring. Prijs: €236,55 (was €349,00 — 27% korting).

Opslag

SanDisk Ultra USB 3.0 32GB (3-pack)

Drie compacte USB-sticks met snelheden tot 130 MB/s en AES-versleuteling. Handig instappakket. Prijs: €16,99 (was €38,99 — 59% korting).

SanDisk Ultra 3D 4TB SSD

Ruime 2,5-inch SATA-SSD (4 TB) met 3D NAND, tot 560 MB/s. Voor wie veel opslag wil zonder NVMe-prijskaartje. Prijs: €556,99 (was €1.178,99 — 53% korting).

Merchandise

The Legend of Zelda: Art & Artifacts

The Walt Disney Film Archives: The Animated Movies 1921–1968

© Disney

LEGO Ideas Dungeons & Dragons: The Story of the Red Dragon

Elden Ring Artbook Vol. 1 (Hardcover)

LEGO DREAMZzz Dinoruimteschip

2-in-1 bouwpakket dat transformeert in een Stegosaurus, met 4 minifiguren en 2 schattenwezens. Prijs: €74,90 (was €99,99 — 29% korting).