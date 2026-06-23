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De Amazon Prime Days komen inmiddels meerdere keren per jaar terug en betekenen in het kort exclusieve kortingen voor Prime-leden op Amazon. Prime kost vanaf 4,99 euro per maand en levert naast extra kortingen ook gratis verzenden, Amazon Prime Video en games op Amazon Luna op.
De Prime Days vinden plaats van 23 tot en met 26 juni en bieden duizenden verschillende deals. Dit artikel wordt bijgewerkt met de allerbeste deals op het gebied van tech, games en entertainment.
Games en accessoires
Tomb Raider IV-VI Remastered (PS5)
De geremasterde trilogie met de latere klassieke Lara Croft-avonturen, opgepoetst voor moderne consoles. Prijs: €18,04 (was €34,99 — 48% korting).
tomtoc Slim draagtas (Switch 2)
Slanke harde beschermtas voor de Switch 2, met plek voor 12 gamekaartjes. Zwart. Prijs: €20,99 (was €29,99 — 30% korting).
Battlefield 6 (PS5)
EA Sports F1 25 (PS5)
Logitech G502 X LIGHTSPEED draadloze gaming-muis
Legendarische G502 in draadloze LIGHTSPEED-vorm met LIGHTFORCE-switches en HERO 25K-sensor. Prijs: €71,22 (was €149,99 — 48% korting).
Samsung P9 Express microSD 256GB (Switch 2)
Snelle microSD (tot 800 MB/s) die compatibel is met de Nintendo Switch 2 — meer opslag voor je games. Prijs: €50,34 (was €58,90 — 32% korting).
Razer Barracuda draadloze gaming-headset
Multi-platform headset met SmartSwitch dual wireless, ruisonderdrukkende microfoon en 50mm TriForce-drivers. Prijs: €74,39 (was €189,99 — 55% korting).
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 draadloze gaming-muis
60 gram lichte pro-muis met 44K-sensor en 8 kHz polling — een vaste keuze bij esports-spelers. Wit. Prijs: €113,99 (was €179,99 — 35% korting).
Logitech G432 gaming-headset
Bekabelde headset met 7.1 surround, DTS Headphone:X 2.0 en 50mm-drivers. Werkt op pc, Xbox, PS4/PS5 en Switch. Prijs: €39,99 (was €89,99 — 52% korting).
SteelSeries Arctis Nova 7X draadloze gaming-headset
Multiplatform headset met 2,4 GHz én bluetooth tegelijk, 38 uur accu en AI-microfoon. PS5, pc, Switch 2 en mobiel. Prijs: €199,99 (was €209,99 — 5% korting).
WD_BLACK SN850P 2TB SSD (voor PS5)
Gelicentieerde PS5-SSD in het toegankelijker 2 TB-formaat. PCIe Gen4, tot 7.300 MB/s. Prijs: €342,48 (was €925,99 — 73% korting).
WD_BLACK SN850X 2TB SSD
Populaire gaming-SSD voor pc en PS5 met Game Mode 2.0 en laadvoorspelling, tot 7.300 MB/s. Vaste favoriet onder builders. Prijs: €304,47 (was €753,99 — 67% korting).
WD_BLACK SN7100 2TB SSD
Energiezuinige Gen4-gaming-SSD tot 7.250 MB/s, geschikt voor desktop, laptop én draagbare consoles. Prijs: €237,40 (was €582,99 — 60% korting).
CronusPro 34 inch curved monitor
Gadgets
EZVIZ TY2 wifi-beveiligingscamera (binnen)
Draaibare 1080p-camera met tweewegaudio, bewegingsdetectie en nachtzicht. Werkt als babyfoon en met Alexa. Prijs: €15,19 (was €39,99 — 60% korting).
Xiaomi Smart Camera C301
Betaalbare slimme binnencamera voor wie z'n smarthome wil uitbreiden zonder veel uit te geven. Prijs: €34,95 (was €49,00 — 59% korting).
TP-Link TL-SG1005P 5-poorts gigabit PoE-switch
Compacte plug-and-play switch met vier PoE-poorten in metalen behuizing — handig voor camera's en access points. Prijs: €26,99 (was €59,99 — 54% korting).
Celestron Nature DX 10x25 monoculair
Compacte 10x-monoculair voor onderweg — natuur, evenementen of reizen. Past in je jaszak. Prijs: €49,79 (was €79,99 — 52% korting).
NOBIS 10.000mAh powerbank (35W)
Compacte snellader met PD en QC3.0, USB-C in/uit en led-scherm. Mooie prijs voor 35W. Prijs: €27,99 (was €39,99 — 52% korting).
ZOSI C528D indoor beveiligingscamera (dual lens)
Binnencamera met twee 3MP-lenzen, dual-band wifi, persoonsherkenning, tracking en kleurennachtzicht. Prijs: €33,99 (was €69,99 — 51% korting).
Belkin 20.000mAh USB-C powerbank
Stevige powerbank met USB-C in/uit en twee USB-A-poorten, kabel meegeleverd. Genoeg voor meerdere apparaten, blauw. Prijs: €22,79 (was €39,99 — 50% korting).
MINIX NEO P3 100W GaN-oplader
Compacte GaN-lader met drie USB-C (tot 100W) en één USB-A. Laadt laptop, telefoon en tablet tegelijk. Prijs: €56,90 (was €69,00 — 49% korting).
Logitech Brio 4K webcam
4K-webcam met ruisonderdrukkende microfoon, automatische lichtcorrectie en breed beeld. Top voor stream en call. Prijs: €97,55 (was €179,99 — 41% korting).
DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC)
Lichtgewicht, opvouwbare drone (onder 249 g) met 4K HDR-video, 38 min vliegtijd en de DJI RC-controller met scherm. Prijs: €381,00 (was €649,00 — 39% korting).
DJI Mini 4K drone
Instapdrone onder 249 g met 4K UHD-camera, 3-assige gimbal, 31 min vliegtijd en 10 km transmissie. Prijs: €189,00 (was €269,00 — 30% korting).
DJI Osmo Pocket 3
Vlogcamera met 1-inch sensor, 4K/120fps, 3-assige stabilisatie en gezichts-/objecttracking. Erg geliefd bij contentmakers. Prijs: €305,00 (was €429,00 — 26% korting).
Audio
Bose Portable Home Speaker
Draagbare speaker met 360°-geluid en ingebouwde Alexa, zilver. Combineert thuisspeaker en bluetoothspeaker in één. Prijs: €199,95 (was €419,95 — 52% korting).
Beats Studio Pro draadloze koptelefoon
Over-ear met actieve ruisonderdrukking, ruimtelijke audio en lossless via USB-C. Werkt met Apple én Android, marineblauw. Prijs: €195,00 (was €399,95 — 51% korting).
HUAWEI FreeArc open-ear koptelefoon
Open-ear sportoordopjes met IP57-bescherming, stabiele pasvorm en tot 28 uur batterij. iOS en Android, groen. Prijs: €59,- (was €119,00 — 50% korting).
Blue Yeti USB-microfoon
De klassieke streaming/podcast-microfoon met Blue VO!CE-effecten, plug-and-play voor pc en Mac. Prijs: €85,00 (was €139,99 — 37% korting).
Sennheiser ACCENTUM Open draadloze oordopjes
Open-design oordopjes met dynamisch geluid, Bluetooth 5.3, IPX4 en 28 uur batterij. Crèmewit. Prijs: €57,99 (was €89,90 — 35% korting).
DJI Mic 3 (2 TX + 1 RX + oplaadetui)
Draadloos microfoonsysteem voor iPhone, Android en camera met adaptieve versterking en tot 28 uur gebruik. Voor vloggers en streamers. Prijs: €187,24 (was €309,00 — 33% korting).
Sennheiser HD 620S gesloten koptelefoon
Bedrade gesloten hifi-koptelefoon met ruimtelijke, luidsprekerachtige weergave voor een meeslepende luisterervaring. Prijs: €236,55 (was €349,00 — 27% korting).
Opslag
SanDisk Ultra USB 3.0 32GB (3-pack)
Drie compacte USB-sticks met snelheden tot 130 MB/s en AES-versleuteling. Handig instappakket. Prijs: €16,99 (was €38,99 — 59% korting).
SanDisk Ultra 3D 4TB SSD
Ruime 2,5-inch SATA-SSD (4 TB) met 3D NAND, tot 560 MB/s. Voor wie veel opslag wil zonder NVMe-prijskaartje. Prijs: €556,99 (was €1.178,99 — 53% korting).
Merchandise
The Legend of Zelda: Art & Artifacts
The Walt Disney Film Archives: The Animated Movies 1921–1968
LEGO Ideas Dungeons & Dragons: The Story of the Red Dragon
Elden Ring Artbook Vol. 1 (Hardcover)
LEGO DREAMZzz Dinoruimteschip
2-in-1 bouwpakket dat transformeert in een Stegosaurus, met 4 minifiguren en 2 schattenwezens. Prijs: €74,90 (was €99,99 — 29% korting).