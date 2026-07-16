Review Samsung 990 SSD - Een betaalbare ssd, kan dat nog?

Alle grote SSD-fabrikanten lijken hun blik tegenwoordig vooral op datacenters en AI te richten. Micron trekt zich zelfs volledig terug uit de consumentenmarkt. Samsung heeft op zijn beurt weinig reden tot klagen: het concern boekte in het tweede kwartaal meer winst dan in de drie voorgaande jaren samen. Juist daarom is de introductie van de Samsung 990 opvallend. Geen EVO, EVO Plus of PRO, maar simpelweg de 990.

Samsung 990 SSD 4 / 5 Score De Pluspunten Prima prestaties bij lichte tot middelzware belasting

Prima prestaties bij gaming

Toont dat QLC en HMB (DRAM-less) geen probleem hoeft te zijn

Elke nieuwe consumenten-ssd is goed voor de markt De Minpunten Zakt hard in bij extreme workloads

Beperkte garantie (3 jaar, 400 TBW/TB-capaciteit)

'Betaalbaar' moet nog blijken Samsung kennende zullen de huidige forse adviesprijzen niet lang standhouden. Het bedrijf introduceert zijn ssd's vaker met een forse adviesprijs, waarna de winkelprijzen relatief snel dalen. Op dit moment is de 990 daarom lastig aan te raden, maar zodra de straatprijs richting die van andere budget- en middenklassemodellen zakt, is het een SSD die zeker het overwegen waard is.

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Kenmerk 1TB-model 2TB-model Interface PCIe 4.0 x4 NVMe 2.03 Vormfactor M.2 (2280) Opslaggeheugen Samsung V-NAND Controller Samsung in-house Controller Capaciteit4 1 TB 2 TB Sequentiële lees-/schrijfsnelheid5 Tot 7150 MB/s, 6450 MB/s Tot 7250 MB/s, 6450 MB/s Random lees-/schrijfsnelheid (QD32) Tot 700K IOPS, 1100K IOPS Tot 850K IOPS, 1200K IOPS Management-software Samsung Magician-software Dataversleuteling AES 256-bits volledige schijfversleuteling, TCG/Opal V2.0, versleutelde schijf (IEEE1667) Totaal aantal geschreven bytes 400 TB 800 TB

Deze PCIe 4.0-ssd is duidelijk bedoeld voor consumenten en gamers die vooral veel opslag willen voor een redelijke prijs. Opvallend genoeg zonder grootse AI-beloften of marketingtermen. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. En hoewel Samsung duidelijk op de kosten heeft bespaard, blijkt de adviesprijs daar vooralsnog nauwelijks van te profiteren.

Foto: Nada Overbeeke

Concessies moeten tot lagere prijs leiden

Met de huidige ssd-prijzen is een betaalbare optie meer dan welkom. Voor veel gebruikers is het gewoon niet interessant om extra te betalen voor een paar procent prestatiewinst. Samsung lijkt dat ook te beseffen.

Om de prijs te drukken, zijn er duidelijke concessies gedaan. De 990 maakt gebruik van PCIe 4.0 in plaats van PCIe 5.0, QLC-NAND in plaats van TLC-geheugen, beschikt niet over een eigen DRAM-cache maar gebruikt Host Memory Buffer (HMB) via het werkgeheugen van de pc, en krijgt bovendien een garantie van drie jaar in plaats van de gebruikelijke vijf. Ook de duurzaamheid ligt met 400 TBW (1TB-model) lager dan bij veel premium ssd's.

Opvallend sterke prestaties

Van die besparingen merken we in de praktijk verrassend weinig. Samsungs nieuwste controller en V-NAND-geheugen leveren uitstekende prestaties bij alledaagse taken.

Bij lichte en middelzware workloads, maar ook tijdens gaming, presteert de 990 ongeveer gelijk aan de 990 EVO Plus en WD Blue SN5100, eveneens een DRAM-loze QLC-drive. Sterker nog: in diverse praktijktests weet hij zelfs ssd's met TLC-geheugen en DRAM-cache (zoals de Samsung 990 PRO, Crucial T500 en WD Black SN850X) regelmatig bij te houden of zelfs voorbij te streven.

Voor de gemiddelde gamer of thuisgebruiker voelt deze ssd dan ook allesbehalve aan als een budgetmodel.

Foto: Nada Overbeeke

De grenzen van QLC

Pas wanneer de ssd langdurig zwaar wordt belast, worden de gemaakte keuzes zichtbaar. In de zware PCMark Consistency-test, waarbij de SLC-cache uiteindelijk volledig volloopt, zakken de schrijfsnelheden flink terug. Dat is een bekend nadeel van QLC-geheugen en geldt in meer of mindere mate voor vrijwel alle ssd's in deze klasse.

Opvallend is wel dat de WD Blue SN5100 onder deze langdurige belasting nét wat beter overeind blijft. Voor servers, professionele videobewerking of andere zware productieworkloads is de Samsung 990 daarom minder geschikt. Voor de doelgroep van deze ssd (gamers en doorsnee pc-gebruikers) zal dit echter zelden een praktisch probleem vormen.

Foto: Nada Overbeeke Ondanks het bescheiden stroomverbruik wordt de 990 wel warm. Een heatsink gebruiken is dan ook altijd aan te raden.

Uiteindelijk draait alles om de prijs

De Samsung 990 is in de basis een prima consumenten-ssd. Voor games, foto's en alledaagse toepassingen levert hij prestaties die nauwelijks onderdoen voor veel duurdere modellen. Daarmee is het een interessante drive voor iedereen die extra opslag zoekt.

Tegelijkertijd doet de 990 weinig wat concurrenten als de WD Blue SN5100 niet al eerder lieten zien. Samsung levert een degelijk product af, maar introduceert geen nieuwe standaard. Daardoor valt of staat deze ssd volledig met zijn prijs.

Die prijs kennen we inmiddels ook. Met een adviesprijs van 270 euro voor het 1TB-model en 529 euro voor de 2TB-versie positioneert Samsung de 990 verrassend hoog. Dat is lastig te verdedigen voor een ssd met QLC-geheugen, zonder DRAM-cache en met drie jaar garantie, zeker omdat voor vergelijkbare bedragen ook premium TLC-modellen verkrijgbaar zijn.