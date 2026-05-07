Na geruchten heeft Nintendo vannacht plots Star Fox onthuld - een remake van Star Fox 64 (in Europa ook wel bekend als Lylat Wars).

De Switch 2-game komt op 25 juni uit voor 49,99 euro (digitaal) en werd vannacht tijdens een plotselinge Nintendo Direct-stream onthuld door Shigeru Miyamoto en Yoshiaki Koizumi. De levelstructuur en het verhaal van de game blijven gelijk aan de Nintendo 64-game, maar de graphics zijn wel flink op de schop gegaan.

Net als Star Fox 64 betreft Star Fox een on-rails shooter (met enkele vrije elementen) rondom een stel menselijk gedragende dieren in de ruimte. In ruimtevliegtuigen genaamd Arwings beschermen zij het heelal van gespuis.

De remake is voorzien van tussenfilmpjes voor elk level, alsmede volledig ingesproken stemmen en een orkestrale soundtrack. Geheel nieuw in deze Switch 2-versie zijn een proloogmissie met het vader van hoofdpersonage Fox McCloud, een Challenge-modus en diverse multiplayerscenario's. Online kan er ook met elkaar gespeeld worden.

Ook uniek is dat het in GameChat - de online chatfunctie van Switch 2 - mogelijk wordt om als een Star Fox-personage op het scherm te verschijnen. Dit personage beweegt dan mee met het gezicht van de speler. Deze Star Fox-filter kan ook in andere games met GameChat gebruikt wordt.