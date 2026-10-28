De dagen worden alsmaar kouder, en de beste manier om jezelf een beetje warm te houden is lekker bewegen. Om je een beetje op weg te helpen geven we samen met bol een exemplaar van de Switch 2-game Nintendo Switch Sports Resort weg.

Een volledige workout ga je uit de sporten op Wuhu Island misschien niet halen, maar de verschillende activiteiten die je in Switch Sports Resort kunt beoefenen houden je gegarandeerd bezig. Er is ook best wat variatie: Nintendo Sports-klassiekers als bowlen, (tafel)tennis en golfen zijn namelijk van de partijen, maar een nieuwkomer als duimworstelen zet je ook aan het denken.

Iedere sport in de game is simpel op te pakken, maar biedt continu meer uitdaging - zeker wanneer je een weg door de ranglijsten van Wuhu Island zweet. Uiteindelijk kom je dan bij de kampioen, om hopelijk diens kroon over te nemen. Of je verzamelt een aantal vrienden en neemt het tegen elkaar op. Dat is wanneer Switch Sports Resort het hardste schittert. Als je liever wat meer achterover leunt kun je daarentegen ook in alle rust het eiland verkennen in een vliegtuig, op een skateboard of op een jetski.

Zoals ik in de review benoem, helpen de uitgebreide uitbreidingsmogelijkheden van je personage ook met het gevoel van progressie in het spel. Over het algemeen weet je al waar je aan begint met deze game, maar dat is eigenlijk ook wel eens lekker.

“In veel opzichten weet je waarschijnlijk al waar je aan begint als je Nintendo Switch Sports Resort in huis haalt, en naast wat leuke aanpassingsmogelijkheden en wisselvallige uitstapjes naar nieuwe sporten toornt Nintendo niet aan je verwachtingen. De grootste kink in de kabel blijkt de Joy-Con te zijn, die zo nu en dan een onnodige extra tegenstander vormt.”

Win de game voor PS5

Wat moet je doen om de game te winnen? Ga naar de website van bol , vind de productcode in de url van het spel (bestaande uit zestien cijfers) en vul die hieronder in het invulformulier in! Vergeet ook niet je naam en emailadres in te vullen, dan sturen we je zo snel mogelijk een code om de game fysiek op bol te bestellen!

Lees ook · Partnerbijdrage 💔Valentijnsdag: niet alleen maar liefde in je mailbox In samenwerking met Bitdefender