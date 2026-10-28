Een volledige workout ga je uit de sporten op Wuhu Island misschien niet halen, maar de verschillende activiteiten die je in Switch Sports Resort kunt beoefenen houden je gegarandeerd bezig. Er is ook best wat variatie: Nintendo Sports-klassiekers als bowlen, (tafel)tennis en golfen zijn namelijk van de partijen, maar een nieuwkomer als duimworstelen zet je ook aan het denken.

Iedere sport in de game is simpel op te pakken, maar biedt continu meer uitdaging - zeker wanneer je een weg door de ranglijsten van Wuhu Island zweet. Uiteindelijk kom je dan bij de kampioen, om hopelijk diens kroon over te nemen. Of je verzamelt een aantal vrienden en neemt het tegen elkaar op. Dat is wanneer Switch Sports Resort het hardste schittert. Als je liever wat meer achterover leunt kun je daarentegen ook in alle rust het eiland verkennen in een vliegtuig, op een skateboard of op een jetski.

Zoals ik in de review benoem, helpen de uitgebreide uitbreidingsmogelijkheden van je personage ook met het gevoel van progressie in het spel. Over het algemeen weet je al waar je aan begint met deze game, maar dat is eigenlijk ook wel eens lekker.

“In veel opzichten weet je waarschijnlijk al waar je aan begint als je Nintendo Switch Sports Resort in huis haalt, en naast wat leuke aanpassingsmogelijkheden en wisselvallige uitstapjes naar nieuwe sporten toornt Nintendo niet aan je verwachtingen. De grootste kink in de kabel blijkt de Joy-Con te zijn, die zo nu en dan een onnodige extra tegenstander vormt.”

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Veelgestelde vragen

Welke console heb je nodig voor Nintendo Switch Sports Resort?

Nintendo Switch Sports Resort is gemaakt voor Nintendo Switch 2. Het is dus geen gewone Nintendo Switch-game die je op het eerste Switch-model speelt. De game gebruikt de Joy-Con 2-controllers voor bewegingsbesturing, bijvoorbeeld als racket, stuur of boog. Wie de game fysiek of digitaal koopt, moet daarom goed controleren dat er Nintendo Switch 2 op de verpakking of productpagina staat.

Hoeveel sporten zitten er in Nintendo Switch Sports Resort?

Nintendo Switch Sports Resort bevat 12 sporten en activiteiten met bewegingsbesturing. Daaronder vallen bekende onderdelen zoals bowling, tennis, tafeltennis en golf, maar ook boksen, boogschieten, basketbal, skateboarden, waterscooter, sportvliegen en duimworstelen. Daarnaast kun je op Wuhu-eiland vrijere activiteiten doen, zoals verkennen en fotoplekken zoeken. Daardoor voelt de game meer als een sportief eilandpakket dan als één losse sportgame.

Hoe speel je Nintendo Switch Sports Resort online met anderen?

Voor online spelen in Nintendo Switch Sports Resort heb je een internetverbinding en doorgaans een betaald Nintendo Switch Online-lidmaatschap nodig. Online modi laten je tegen spelers op afstand spelen, terwijl lokaal spelen op één tv vooral geschikt is voor vrienden of familie in dezelfde kamer. Sommige sporten ondersteunen online meer spelers dan andere, dus het aantal deelnemers verschilt per onderdeel.