Wii Sports bij (vrijwel) elke verkochte console leveren was voor Nintendo een gouden zet. Anno 2006 voelde alsof iedereen in de woonkamer stond te zwaaien met die witte afstandsbediening, niet beseffende dat het mechanisch ook daadwerkelijk fantastisch in elkaar zat. Na Wii Sports Resort en Switch Sports komt Nintendo deze maand met Switch Sports Resort.
Ik mocht de game eind augustus op Gamescom alvast spelen. Dat is een bijzonder lange tijd tussen de speelsessie en het moment waarop we erover mogen vertellen, maar gelukkig is Resort niet zo’n ingewikkelde game. Zie het als een best of van alle games, met twaalf sporten, een groter eiland en uitgebreide online en offline functies.
Duimworstelen is een uitstekende toevoeging, omdat het past binnen het kader van een goede virtuele sport: simpel maar inhoudelijk diepgaand. Door de Joy-Con te bewegen en de knop in te drukken beweeg je je in-game duim, die je sterker kunt maken door hem als een soort lokkertje op het veld te leggen. Je laadt je duim dan een soort van op, waarbij hij groeit en sterker wordt – en dus een grotere kans hebt je tegenstander vast te houden. Dit risico-beloningssysteem werkt ontzettend goed.
Het is verder geinig om het eiland te verkennen, maar waarschijnlijk ga je het zweefvliegen en skateboarden maar één keer doen. Skateboarden maakt daarbij gebruik van de muisfunctie, maar werkt eigenlijk niet geweldig. Het is vooral de sfeer van Wuhu Island die bijdraagt aan de game.
Maar goed, met ruim 18 miljoen verkochte exemplaren is ook Switch Sports populair, en gaat Resort ongetwijfeld de komende jaren genoeg gespeeld worden. Dat is helemaal prima.
In Bonuslevel hebben we het deze week uitgebreid over de game, alsmede een review-in-progress van Avatar: Seven Havens.
Veelgestelde vragen
Hoe verschilt Switch Sports Resort van Nintendo Switch Sports?
Switch Sports Resort is groter opgezet dan Nintendo Switch Sports: Nintendo noemt 12 sporten, een terugkeer naar Wuhu-eiland en spelvormen met zowel competitieve sporten als eilandverkenning. Ook is de game gemaakt voor Nintendo Switch 2 en de Joy-Con 2-controllers. Daardoor draait de insteek minder om losse sportvelden en meer om een vakantieresort waarin sport, rondkijken en lokale multiplayer samenkomen.
Wat heb je nodig om Switch Sports Resort online te spelen?
Voor online standen in Switch Sports Resort heb je een internetverbinding, een Nintendo-account en een betaald Nintendo Switch Online-lidmaatschap nodig. Nintendo vermeldt dat bepaalde online functies en modi achter dat abonnement zitten. Offline spelen kan zonder online lidmaatschap, maar online competitie, wereldwijde tegenstanders en opslagcloudfuncties vallen onder de online infrastructuur van Nintendo Switch 2.
Welke sporten zitten er in Switch Sports Resort?
Nintendo noemt 12 sporten en activiteiten voor Switch Sports Resort: boksen, tafeltennis, boogschieten, tennis, volleybal, bowling, basketbal, golf, duimworstelen, skateboarden, waterscooter en sportvliegen. Sommige onderdelen draaien om directe sportwedstrijden, andere meer om verkennen of ontspannen bewegen op Wuhu-eiland. Daardoor lijkt de game breder dan een verzameling losse minigames.
Wat kost Switch Sports Resort in Nederland?
Een vaste Nederlandse adviesprijs is niet betrouwbaar uit de openbare Nintendo-pagina af te leiden. Nintendo toont prijzen via de eShop op basis van het land van je Nintendo-account en vermeldt dat aanbiedingen per landinstelling kunnen verschillen. Wie de exacte prijs wil weten, controleert daarom het beste de Nederlandse Nintendo eShop of een Nederlandse winkel op het moment van aankoop.
Is Switch Sports Resort geschikt voor kinderen?
Switch Sports Resort heeft in Europa een PEGI 7-classificatie. Dat betekent dat de inhoud in principe geschikt is vanaf 7 jaar, al blijft begeleiding handig bij jongere spelers. Omdat de game bewegingsbesturing gebruikt, heb je genoeg ruimte rond de tv nodig en is het verstandig polsbandjes te gebruiken. Voor gezinnen is vooral de lokale multiplayer interessant, mits er voldoende controllers aanwezig zijn.