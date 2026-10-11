Wii Sports bij (vrijwel) elke verkochte console leveren was voor Nintendo een gouden zet. Anno 2006 voelde alsof iedereen in de woonkamer stond te zwaaien met die witte afstandsbediening, niet beseffende dat het mechanisch ook daadwerkelijk fantastisch in elkaar zat. Na Wii Sports Resort en Switch Sports komt Nintendo deze maand met Switch Sports Resort.

Ik mocht de game eind augustus op Gamescom alvast spelen. Dat is een bijzonder lange tijd tussen de speelsessie en het moment waarop we erover mogen vertellen, maar gelukkig is Resort niet zo’n ingewikkelde game. Zie het als een best of van alle games, met twaalf sporten, een groter eiland en uitgebreide online en offline functies.

Duimworstelen is een uitstekende toevoeging, omdat het past binnen het kader van een goede virtuele sport: simpel maar inhoudelijk diepgaand. Door de Joy-Con te bewegen en de knop in te drukken beweeg je je in-game duim, die je sterker kunt maken door hem als een soort lokkertje op het veld te leggen. Je laadt je duim dan een soort van op, waarbij hij groeit en sterker wordt – en dus een grotere kans hebt je tegenstander vast te houden. Dit risico-beloningssysteem werkt ontzettend goed.

Het is verder geinig om het eiland te verkennen, maar waarschijnlijk ga je het zweefvliegen en skateboarden maar één keer doen. Skateboarden maakt daarbij gebruik van de muisfunctie, maar werkt eigenlijk niet geweldig. Het is vooral de sfeer van Wuhu Island die bijdraagt aan de game.

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Maar goed, met ruim 18 miljoen verkochte exemplaren is ook Switch Sports populair, en gaat Resort ongetwijfeld de komende jaren genoeg gespeeld worden. Dat is helemaal prima.

In Bonuslevel hebben we het deze week uitgebreid over de game, alsmede een review-in-progress van Avatar: Seven Havens.