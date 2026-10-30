Heb je zelf iets te zeggen over de Indie World-presentatie (of een oude spreekbeurt)? Kom dan bij onze Discord! Heb je de showcase gemist? Via deze link kun je 'm bekijken.
De Switch 2 is perfect voor kleine games
Deze week arriveert de speciale Zelda-editie van de Nintendo Switch 2, en zowel Cody als Luuc zit nog in een dubio: gaat die console überhaupt de doos uit? Verder is er een Indie World-presentatie uitgezonden waarvan iedere game uiteraard een 'hot' of 'not' gaat krijgen en moeten we het even hebben over spreekbeurten.
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