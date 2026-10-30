Heb je zelf iets te zeggen over de Indie World-presentatie (of een oude spreekbeurt)? Kom dan bij onze Discord! Heb je de showcase gemist? Via deze link kun je 'm bekijken.

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Veelgestelde vragen

Wat is Nintendo Indie World?

Nintendo Indie World is een presentatievorm waarin Nintendo indiegames voor de Switch-familie uitlicht. De showcase van 28 oktober 2026 duurde volgens Nintendo ongeveer 15 minuten en richtte zich op aankondigingen en updates voor Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Het format is vooral handig als je snel wilt zien welke kleinere, vaak creatievere games binnenkort verschijnen of net beschikbaar zijn.

Welke opslag heb je nodig voor veel digitale Switch 2-games?

De Nintendo Switch 2 heeft 256 GB interne opslag, waarvan een deel door het systeem wordt gebruikt. Wie veel digitale games koopt, heeft op termijn waarschijnlijk extra opslag nodig. Voor games en savegerelateerde data gebruikt de Switch 2 microSD Express-kaarten, niet de oudere microSD-kaarten van de eerste Switch. Nintendo vermeldt ondersteuning tot 2 TB, mits de kaart aan de juiste standaard voldoet.

Hoe weet je of een Nintendo Switch-game werkt op Switch 2?

Je controleert de compatibiliteit het veiligst via de productpagina in de Nintendo eShop of via de officiële compatibiliteitsinformatie van Nintendo. De Switch 2 kan naast eigen games ook compatibele fysieke en digitale Nintendo Switch-games afspelen, maar sommige titels kunnen beperkingen of problemen hebben. Let vooral op oudere games die specifieke accessoires, bewegingsbesturing of ongebruikelijke functies van de eerste Switch gebruiken.