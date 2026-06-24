De komst van een Switch 2-versie van Sonic Frontiers was eerder al gelekt, maar tijdens een livestream gisterenavond werd deze editie officieel aangekondigd en uitgebracht. Daar blijft het echter niet bij.

Sonic Frontiers: Definitive Edition lekte vorige maand al, maar is tijdens een livestream gisteren waarin de 35e verjaardag van het personage Sonic the Hedgehog werd gevierd officieel aangekondigd, in ieder geval voor Switch 2. De game is nu verkrijgbaar voor de console, zowel digitaal als fysiek via een gamekeycard.

Sonic Frontiers kwam in 2022 al uit voor de eerste Switch, alsmede PlayStation- en Xbox-consoles en pc. Sindsdien heeft de game diverse uitbreidingen ontvangen, die allemaal met de Definitive Edition worden meegeleverd.

'Sights, Sounds and Speed' voegt nieuwe modi in de vorm van Battle Rush en Cyber Space Challenge toe, alsmede een fotomodus en een jukebox om de soundtrack te kunnen beluisteren. Sonic's Birthday Bash voegt een New Game+-modus, nieuwe activiteiten in de open wereld en de mogelijkheid om het spel met verjaardagsversiering uit te dossen. The Final Horizon tot slot bevat een nieuw einde voor de game, nieuwe verhalende elementen, bazen, uitdagingen en speelbare personages.

Mensen die de game al op Switch hebben kunnen hun savedata overzetten naar de Switch 2-versie. Er is vooralsnog echter geen upgrade naar de Switch 2-editie aangekondigd. Men moet de game dus gewoon opnieuw kopen.

Klassieke Sonic-games op cartridges

Sega kondigde tijdens de livestream ook een ander interessant product aan, al hebben we daar in Europa niet zoveel aan. Het gaat om een samenwerking met Iam8bit waarbij de eerste twee Sonic the Hedgehog-games opnieuw worden uitgegeven, en wel op Mega Drive-cartridges.

De games komen in het derde kwartaal van dit jaar uit en de cartridges zijn fel blauw en oranje. Elke game komt met een handleiding die volledig in kleur is gedrukt. Het grote nadeel? Het gaat om NTSC-cartridges, oftewel bedoeld voor de Amerikaanse markt en dus voor de Sega Genesis - de Amerikaanse versie van de Mega Drive.

Nog meer Sonic op Switch

Sega kondigde ook twee Sonic-gamecollecties voor de Nintendo Switch aan die beiden in oktober verschijnen. In de Classic Sonic Collection zitten de spellen Sonic Origins, Sonic Mania en Sonic Superstars. In de Modern Sonic Collection zitten Sonic Frontiers, Sonic Colors: Ultimate en Sonic Forces.

Nieuwe personages voor Sonic Racing: CrossWorlds