De Switch 2-versie van Switch-game Pikmin 4 verschijnt op 12 november, zo werd gisteren tijdens een speciale stream van Nintendo aangekondigd.

Nintendo zond de stream gisteren uit omdat het bedrijf 1 november als 'Pikmin-dag' had uitgeroepen. Dat omdat '1-11' (oftewel 1 november) wat wegheeft van drie Pikmin naast elkaar.

Switch 2-versie van Pikmin 4

De belangrijkste aankondiging van de stream was de releasedatum van Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-academie. Deze Switch 2-versie van de Switch-game was eerder al onthuld, maar nu hangt er dus een releasedatum aan, namelijk 12 november.

Pikmin 4 kwam oorspronkelijk in 2023 uit op de Switch, en de Switch 2-versie brengt diverse verbeteringen en extra content met zich mee. Zo is er een nieuwe modus genaamd Dandori-academie, waarin spelers zo snel mogelijk schatten moeten verzamelen met de Pikmin. Elk weekend worden er vervolgens zogenaamde 'examens' gehouden waarbij spelers hun training kunnen testen. Spelers kunnen elk weekend maar één examen doen en vervolgens medailles vrijspelen, zoals nieuwe gebruikersafbeeldingen. Elke maand zijn er zes nieuwe Dandori-levels beschikbaar. In totaal komen er 72 levels uit.

Verder kunnen spelers het hondje Otsjin met de ingebouwde microfoon van de Switch 2 opdrachten geven met hun stem. De resolutie van de game is daarnaast verhoogd naar 4K wanneer er via de televisie wordt gespeeld.

Demo vanaf vandaag beschikbaar

Nintendo kondigde ook aan dat er vandaag een gratis demo beschikbaar komt van Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-academie op de Switch 2. Die kan vanaf vandaag gedownload worden via de Switch 2 eShop.

Lees ook · Partnerbijdrage Bitdefender Premium Security: soepele installatie en hoog gebruiksgemak overtuigen testpanel In samenwerking met Bitdefender

Tijdens de presentatie werd ook een nieuwe update voor de mobiele game Pikmin Bloom aangekondigd. Deze komt ergens deze winter uit. De update maakt het spel een stuk interactiever, met de mogelijkheid om grotten te verkennen, tegen beesten te vechten en schatten te verzamelen. Ook kan de app met de Switch 2-versie van Pikmin 4 gekoppeld worden om via de Dandori-uitdagingen uit het Switch 2-spel beloningen in Pikmin Bloom vrij te spelen.

Nieuwe Pikmin Dream