Het ziet er naar uit dat de vorig jaar verschenen game Hollow Knight Silksong meerdere uitbreidingen ontvangt. Dat is leuk en aardig, maar fans wachten nog altijd op de eerste beloofde dlc, Sea of Sorrow.

In een nieuwe fysieke editie van Silksong zit een handleiding waarin meer wordt verteld over dlc. Daarin wordt bevestigd dat alle dlc voor de game gratis beschikbaar zal komen, en dat het om meerdere uitbreidingen gaat. Vooralsnog is alleen één uitbreiding aangekondigd in de voem van Sea of Sorrow.

Gratis contentpakketten

"De wereld van Hollow Knight Silksong zal zich uitbreiden met gratis contentpakketten. Bereid je voor op nog meer avonturen vol met nieuwe vrienden, mogelijkheden en woeste tegenstanders!" Daarbij wordt Sea of Sorrow als de "eerste gigantische uitbreiding" vermeld.

Het is voor het eerst dat Team Cherry meldt dat Silksong meerdere uitbreidingen krijgt. Daarbij wordt meteen bevestigd dat alle dlc gratis wordt. Over eventuele toekomstige uitbreidingen is verder echter nog niets bekend. Voorganger Hollow Knight ontving in totaal vier uitbreidingen.

Wachten op Sea of Sorrow

Hoewel fans blij zullen zijn met de bevestiging dat er meer dlc voor Silksong in de maak is, wachten ze vooral op de eerste uitbreiding voor de game, Sea of Sorrow. Waar voorheen werd gemeld dat deze uitbreiding ergens dit jaar uit zou komen, lijkt dat nu niet meer te gebeuren. In de handleiding wordt ook alleen melding gemaakt van "komt binnenkort", en geen datum of releasejaar genoemd.

Fans van de Hollow Knight-games zullen dit echter wel gewend zijn: Team Cherry staat er om bekend dat ze de tijd nemen om hun games (en de bijbehorende uitbreidingen) te perfectioneren voordat ze het uitbrengen. Silksong zelf liet ook vele jaren op zich wachten, zonder dat er een releasedatum bekend werd gemaakt.

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Over Hollow Knight Silksong