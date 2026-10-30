The Duskbloods, de nieuwe game van Elden Ring- en Dark Souls-ontwikkelaar FromSoftware, komt niet meer dit jaar uit zoals eerder gepland, maar in 2027.

Het uitstel werd op social media aangekondigd. Tot gisteren werd nog geclaimd dat The Duskbloods ergens dit jaar zou verschijnen. Omdat het in middels eind oktober is en er nog geen concrete releasedatum bekend was, gingen veel mensen er al van uit dat het spel uitgesteld zou worden naar 2027. Dit is nu officieel gebeurd, al is er geen precieze releasedatum gecommuniceerd.

FromSoftware laat weten dat het de tijd gaat gebruiken voor laatste aanpassingen, waarbij de feedback uit de netwerktest die eerder dit jaar onder enkele spelers werd gehouden wordt gebruikt om verbeteringen door te voeren. Tijdens die test werd er volgens de ontwikkelaar positief gereageerd op zaken als gevechten, strategischer diepgang en de mogelijkheid voor spelers om zichzelf te uiten. Daar zou de ontwikkelaar zich nu dan ook op gaan richten.

Over The Duskbloods

The Duskbloods werd begin 2025 al aangekondigd in een speciale Nintendo Direct waarin de eerste Switch 2-games werden getoond. Zoals gezegd is de game ontwikkeld door FromSoftware, het Japanse bedrijf dat naam voor zichzelf heeft gemaakt met enorm uitdagende spellen, waaronder de Dark Souls-serie en Bloodborne. Met de openwereldgame Elden Ring scoorde de ontwikkelaar enkele jaren geleden nog een megahit.

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The Duskbloods is een PvPvE-game, waarbij spelers het tegen elkaar en tegen computergestuurde vijanden opnemen. Maximaal acht spelers doen aan potjes mee. Na het kiezen van een personage in een hub-gebied wordt men naar een gebied getransporteerd waar er met andere spelers en vijanden gevochten wordt, al kan men soms ook samenwerken om vijanden te verslaan.

Eerste indruk