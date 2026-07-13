Het heeft even geduurd, maar het ziet er naar uit dat er eindelijk een volledige Lego-set uitkomt gebaseerd op het gamepersonage Donkey Kong.

Het bestaan van de Lego-set lekte eind vorige week. Het gaat om een set waarmee de arcademachine van de eerste Donkey Kong-game ooit wordt nagebootst. Naast dat de arcademachine - inclusief knoppen - wordt nagebouwd, toont het 'scherm' ook een level uit de game.

Daarnaast zijn ook drie personages te zien in de set: Donkey Kong zelf natuurlijk, die bovenaan het level wacht. Hij bewaakt de ontvoerde Pauline naast hem. Verder onderin het level is 'Jumpman' te zien, het bestuurbare personage dat later uit zou groeien tot niemand minder dan Super Mario.

De set komt volgens geruchten in augustus uit, bevat 1367 Lego-steentjes en gaat rond de 200 euro kosten. Dit is allemaal nog onder voorbehoud, want officieel is de set nog niet aangekondigd.

Het is voor het eerst dat er een volledige Lego-set rondom het personage Donkey Kong uitkomt. Eerder verschenen er wel uitbreidingssets rondom Donkey Kong voor de interactieve Super Mario-Legosets.

45 jaar aan Donkey Kong

Donkey Kong is een van de allereerste gamepersonages dat Nintendo heeft bedacht. De arcadegame Donkey Kong verscheen in 1981 in de arcades, dus dit jaar bestaat dat spel 45 jaar. Het spel kwam naar de NES en kreeg ook diverse vervolgen.

In de jaren negentig werd Donkey Kong nieuw leven ingeblazen op de Super NES door de Britse ontwikkelaar Rare, middels de Donkey Kong Country-2D-platformtrilogie. In die games besturen spelers Donkey Kong en zijn familie zelf. Op de Nintendo 64 ontwikkelde Rare de 3D-platformer Donkey Kong.

Retro Studios nam uiteindelijk het stokje over om de 2D-platformgames Donkey Kong Country Returns (op Wii) en Donkey Kong Country: Tropical Freeze te maken. Beide spellen verschenen op een later moment ook voor de Switch.