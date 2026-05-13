Een man is in Japan gearresteerd omdat hij dreigde het hoofdkantoor van Nintendo in Kyoto op te blazen.

Volgens Automaton gaat het om een 27-jarige man uit Hekinan, ongeveer 160 kilometer van Kyoto. De schijnbaar werkeloze man werd gearresteerd omdat hij brieven naar Nintendo's hoofdkantoor stuurde waarin hij dreigde het gebouw op te blazen met explosieven.

In die brieven schreef hij bijvoorbeeld dat hij werknemers "allemaal gaat opblazen" en dat zijn plannen "niet tegen te houden zijn". Nintendo contacteerde op 16 maart de politie om hen te verwittigen van de brieven, waarna de politie het gebouw doorzocht voor explosieven, maar niets gevonden werd. Sinds de man is opgepakt heeft hij blijkbaar toegegeven de brieven te hebben gestuurd. De politie onderzoekt zijn motieven.