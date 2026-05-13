Volgens Automaton gaat het om een 27-jarige man uit Hekinan, ongeveer 160 kilometer van Kyoto. De schijnbaar werkeloze man werd gearresteerd omdat hij brieven naar Nintendo's hoofdkantoor stuurde waarin hij dreigde het gebouw op te blazen met explosieven.
In die brieven schreef hij bijvoorbeeld dat hij werknemers "allemaal gaat opblazen" en dat zijn plannen "niet tegen te houden zijn". Nintendo contacteerde op 16 maart de politie om hen te verwittigen van de brieven, waarna de politie het gebouw doorzocht voor explosieven, maar niets gevonden werd. Sinds de man is opgepakt heeft hij blijkbaar toegegeven de brieven te hebben gestuurd. De politie onderzoekt zijn motieven.
Het is niet voor het eerst dat Nintendo, het bedrijf achter de populaire Switch-consoles en gamefranchises als Mario, Zelda en Animal Crossing, dreigementen ontvangt. In 2024 werd Kenshin Kazama bijvoorbeeld gearresteerd nadat hij 39 bedreigingen verstuurde via een formulier op Nintendo's website. Nintendo moest dat jaar zelfs twee evenementen in Japan afzeggen vanwege bedreigingen, namelijk Nintendo Live 2024 en de finale van een Splatoon-toernooi.