Vanaf 4 juni kunnen Nintendo Switch Online-abonnees met een Switch of Switch 2 de klassieke Nintendo 64-platformer Donkey Kong 64 spelen.

Dat heeft Nintendo aangekondigd. De game komt op de hierboven genoemde datum op de Nintendo 64-app op Switch-consoles te staan. Die is alleen beschikbaar voor mensen die zowel een Nintendo Switch Online-abonnement als een abonnement op het Expansion Pack hebben. Dat kost in totaal 39,99 euro per jaar.

Donkey Kong 64 verscheen in 1999 op de Nintendo 64 en is ontwikkeld door Rare - het bedrijf dat ook de Donkey Kong Country-platformers op de Super NES maakte. In tegenstelling tot die games is DK64 echter een 3D-platformer, vergelijkbaar met Super Mario 64 en Banjo-Kazooie.