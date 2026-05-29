Dat heeft Nintendo aangekondigd. De game komt op de hierboven genoemde datum op de Nintendo 64-app op Switch-consoles te staan. Die is alleen beschikbaar voor mensen die zowel een Nintendo Switch Online-abonnement als een abonnement op het Expansion Pack hebben. Dat kost in totaal 39,99 euro per jaar.
Donkey Kong 64 verscheen in 1999 op de Nintendo 64 en is ontwikkeld door Rare - het bedrijf dat ook de Donkey Kong Country-platformers op de Super NES maakte. In tegenstelling tot die games is DK64 echter een 3D-platformer, vergelijkbaar met Super Mario 64 en Banjo-Kazooie.
Het spel staat er om bekend dat spelers in de verschillende 3D-levels veel verschillende items moeten verzamelen, en dat ook nog eens met verschillende Kong-familieleden die speelbaar zijn. De soundtrack van Grant Kirkhope wordt geprezen, vooral de 'DK Rap' die als intro wordt afgespeeld - het nummer is in de loop der jaren uitgegroeid tot een meme.