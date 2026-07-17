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Nintendo Nintendo Switch 2 - Zwart
- (00:00) Intro: Daan is terug (mét baard)
- (00:55) Controllers opsturen vanuit Kyoto
- (02:30) Nintendo Museum & PokéPark
- (05:30) Start van de grote Q&A
- (14:00) Welke games moeten naar Switch 2?
- (16:00) Beste niet-Nintendo game op een Nintendo-platform
- (19:00) Wanneer komt er een nieuwe 3D Mario?
- (24:20) Welke franchise verdient een nieuwe game?
- (36:00) GameCube-games voor Switch Online
- (42:00) Releasedatum-gokjes: van Switch 2-games tot GTA 6
- (56:15) Wat als GTA 6 flopt?
- (1:06:00) De beste Smash-onthulling ooit
- (1:10:00) Team Tifa of Team Aerith?
- (1:26:20) Daan moet ervandoor
- (1:32:00) Welke games spelen we dit najaar nog?
- (1:36:00) Warmste Nintendo-herinneringen
- (1:37:30) Werken in de game-industrie: nieuwe banen en carrièreswitches
- (1:50:00) De laatste tien vragen in sneltreinvaart
- (1:55:30) Zout op of naast de patat?
- (1:58:00) De toekomst van Bonuslevel & afsluiting