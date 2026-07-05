Splatoon Raiders-preview en de leukste Switch-game van 2026 - Bonuslevel

Het is een bomvolle aflevering, met de preview van Splatoon Raiders, de review van Rythm Paradise: Groove en meer geruchten over GTA 6 op de Switch 2.

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