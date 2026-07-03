Hoogmoed komt voor de val. Heel veel beter valt de manier waarop Synology zichzelf dit jaar vol in de voet schoot niet te omschrijven. En waar de een wankelt, staan anderen op. Bekende concurrenten, maar vooral nieuwe spelers zien een kans en maakten 2025 een serieuze entree op de NAS-markt. Een markt die jarenlang vastzat, maar in 2026 onverwacht weer helemaal open ligt.

Het leidt geen twijfel: 2025 gaat bij Synology de geschiedenisboeken in als ‘het rampjaar’. Binnen een paar maanden verspeelde het bedrijf alle goodwill die het in jaren zo zorgvuldig had opgebouwd. En hoewel cijfers ontbreken, moet de impact op de verkoop van Synology NAS-systemen in de markt voor thuisgebruikers en kleinzakelijke klanten enorm zijn geweest.

Wat begon als een waanzinnig gerucht op een Duitse Synology-website bleek medio april de waarheid: bij de populaire modellen in de Plus-, XS- en XS-Plus-series was het voortaan verplicht harde schijven van Synology te gebruiken. Goedkopere schijven van andere merken als Seagate, Western Digital en Toshiba konden ineens niet meer worden gebruikt.

Het leverde Synology een ongekende hoeveelheid kritiek op, ook omdat het de onderbouwing van de verandering, namelijk dat dit de zekerheid van de data ten goede zou komen, nergens met cijfers wist te onderbouwen. Ook gaf het bedrijf geen enkele informatie over de voortgang van eventuele certificering van harde schijven van andere merken via het certificeringsprogramma dat Synology hiervoor had opgetuigd.

De kritiek die Synology over zichzelf afriep met de beperking voor gebruik van harde schijven en ssd’s van andere merken, was fel.

Toch andere schijven

Het duurde 175 dagen tot Synology op 7 oktober bakzeil haalde en met een versnelde introductie van versie 7.3 van haar besturingssysteem de oude situatie grotendeels herstelde. Door die update te installeren kunnen kopers en iedereen die daarvan had afgezien, weer harde schijven en ssd’s van andere merken dan Synology gebruiken voor storagepools en volumes. Alleen voor M.2-ssd’s gebruikt voor caching geldt nog de beperking tot Synology’s eigen ssd’s.

Met DSM 7.3 herstelde Synology grotendeels de keuzevrijheid voor harde schijven en ssd’s.

Veel functies

Hoewel we de laatste jaren steeds minder NAS-fabrikanten zagen, zien we dit jaar toch weer nieuwe spelers. De Taiwanese fabrikanten Synology, Qnap en Asustor krijgen concurrentie van de Chinese fabrikanten TerraMaster en Ugreen, terwijl ook het Amerikaanse Ubiquiti zijn intrede op de NAS-markt doet.

Dat is lastiger dan het lijkt, want een moderne NAS gaat verder dan alleen netwerkopslag. Het is een miniserver met een gebruiksvriendelijk besturingssysteem dat het voor een breed publiek te gebruiken maakt. Behalve standaardfunctionaliteit zoals het opslaan en delen van documenten en foto’s en back-ups, zijn er afhankelijk van merk en model ook geavanceerde functies zoals het streamen van video en muziek naar tv en mobiele apparaten of de mogelijkheid virtuele machines of applicaties te hosten.

Dit zorgt wel voor een zwaardere belasting en vraagt meer van de cpu en vooral het werkgeheugen. Elke NAS biedt de mogelijkheid om behalve in het thuisnetwerk ook via het internet te worden gebruikt, zodat gebruikers altijd bij de bestanden en documenten kunnen. De NAS vormt dan eigenlijk een private cloud als alternatief voor publieke diensten als Microsoft OneDrive of Google Drive.

Onderscheidende hardwareverschillen zijn de processor, de hoeveelheid geheugen, de hoeveelheid schijven en ssd’s, de snelheid, het aantal (netwerk)aansluitingen en vooral de kwaliteit en functionaliteit van de software.

Sommige NAS’en, zoals de Ugreen DXP4800 Plus, hebben M.2-sloten voor NVMe-ssd’s om de opslag te versnellen.

Hoe hebben we getest De NAS-test bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de hardware en de prestaties. Hiervoor is elke NAS uitgerust met het maximale aantal schijven en/of ssd’s en is de daarbij passende RAID-configuratie gekozen. Bij een NAS met twee schijven of ssd’s is dat RAID 1, bij een met vier schijven RAID 5. Bij de NAS met zeven schijven is RAID 10 gekozen. De NAS is net als het testsysteem direct verbonden met een 10Gbit/s-switch. Voor de snelheidsmeting is gebruikgemaakt van AJA System Test, Atto Disk Benchmark en CrystalDiskMark. Met al deze tools zijn meerdere testruns gedaan. Het tweede deel van de test betreft de functionele test. Hiervoor is de NAS verbonden met het netwerk en is gekeken welke functionaliteit de NAS biedt, of er uitbreidingen zijn om de functionaliteit verder te vergroten en is de samenwerking met smartphones en tablets met iOS en Android gecontroleerd, zowel met als zonder eventuele apps.

Asustor

Asustor is al vele jaren actief op de NAS-markt en maakt onmiskenbaar mooie producten, maar is er desondanks nooit in geslaagd serieus concurrentie te bieden voor Synology of QNAP. Het Asustor Data Master-besturingssysteem (ADM) is zeer gebruiksvriendelijk en biedt een bureaubladomgeving voor beheer en gebruikers en is via apps eenvoudig van extra functionaliteit te voorzien. Als bestandssysteem wordt Btrfs met snapshots op alle modellen ondersteund. De acht mobiele apps bieden beheer, toegang tot documenten, video’s, foto’s en muziek, er is een app voor gebruik in combinatie met de surveillance-toepassing op de NAS en tot slot een virtuele afstandsbediening voor het bedienen van de mediafuncties van de NAS.

Aan apps om de functionaliteit van de NAS uit te breiden is geen gebrek bij Asustor.

De Drivestor 2 Lite is een instapper die vooral geschikt is als bestandsserver.

Asustor Drivestor 2 Lite (AS1102TL) | € 185,-

De AS1102TL is de eenvoudigste en goedkoopste NAS van Asustor. Het apparaat heeft twee schijfposities, 1 GB RAM en een Realtek ARM-processor met vier kernen. Het is nagenoeg de enige Asustor met alleen een gigabitnetwerkaansluiting en geen HDMI voor het aansluiten van andere media-apparaten. Het is duidelijk een instapper die vooral geschikt is als bestandsserver. Met weinig gelijktijdige gebruikers is het ook mogelijk apps als Surveillance Center en Plex Media Server op de NAS te installeren, maar zwaar belasten of gelijktijdig gebruik kent zijn beperkingen. Voor virtualisatie is het mogelijk Docker-containers te hosten. Dit onderdeel is mooi voor elkaar, maar kent dezelfde hardwarebeperkingen als andere apps. Voor wie voor een laag bedrag een goede bestandsserver wil voor back-up en het delen van bestanden, is het echter een uitstekende keuze.

Je kunt deze NAS via een aparte werkomgeving als een pc gebruiken.

Asustor Nimbustor 2 Gen 2 (AS5402T) | € 398,-

De AS5402T is duidelijk een heel andere categorie NAS dan de AS1102TL. De Intel Celeron N5105-cpu zorgt samen met 4 GB RAM voor een heel andere beleving. Zeker wanneer een uitbreiding naar 8 of zelfs 16 GB werkgeheugen wordt uitgevoerd. Pluspunten van de AS5402T zijn virtualisatie op basis van VirtualBox, de mogelijkheid om via HDMI direct media op een beeldscherm af te spelen of de NAS via een aparte werkomgeving als een pc te gebruiken. Voor aansluiting op het netwerk zijn er twee 2,5Gbit/s-poorten. Asustor prijst de AS5402T aan als ‘best for flash’ en doelt hiermee op de vier vrije posities voor evenzovele NVMe-ssd’s bovenop de NAS. Heel makkelijk toegankelijk zijn de vier posities niet, maar het plaatsen van de ssd’s is een eenmalige actie. Ssd’s zijn zowel als aparte opslag als voor caching te gebruiken.

QNAP

Het kostte moeite QNAP zover te krijgen een normale NAS te sturen. Betekent dit dat er weinig nieuws is bij QNAP? Op het gebied van normale consumenten- en mkb-modellen wel. De keuze om even minder in nieuwe hardware te investeren kan ook goed uitpakken. Het merk hield altijd een achterstand wat betreft software. Verbetering op dat vlak zou een echte vooruitgang zijn. QNAP is de enige NAS-fabrikant met twee besturingssystemen: QTS en het nieuwere QuTS Hero. Het belangrijkste verschil is dat QuTS Hero het robuustere ZFS-bestandssysteem gebruikt. Dat vraagt meer geheugen en levert bij kleine opslagvolumes weinig winst op.

Het besturingssysteem van QNAP is zeer technisch en legt veel van die opties direct bij de gebruiker neer.

Hoewel op leeftijd, is de TS-464 nog steeds een prima NAS.

QNAP TS-464 | € 610,-

Hoewel op leeftijd, is de TS-464 nog steeds een prima NAS. De Intel Celeron N5095-processor doet zijn werk naar behoren en met 8 GB DDR4-geheugen staat de TS-464 zeker niet onderaan de ranglijst. Daarbij heeft het model twee 2,5Gbit/s-netwerkpoorten en een vrij PCIe-uitbreidingsslot voor een nog snellere aansluiting. De software is zeer uitgebreid, maar door de vele technische termen, oneindige opties en de vele pop-ups niet erg gebruiksvriendelijk. De NAS communiceert constant dat er dingen niet goed zijn en de NAS aandacht nodig heeft. Ook het aanbod aan mobiele apps lijdt onder ditzelfde euvel. Wel goed is de functionaliteit. Ongeacht of je het QTS- of QuTS Hero-besturingssysteem gebruikt, biedt de TS-464 alles wat je van een NAS verwacht. Media- en bestandsbeheer, streaming, een eigen cloud en virtualisatie, het is allemaal mogelijk. Het zou alleen mooi zijn wanneer de gebruiker iets meer geholpen wordt het allemaal goed te gebruiken.

Dankzij de compacte vorm stop je de TBS-464 NASbook zo in een tas.

QNAP TBS-464 NASbook | € 720,-

De TBS-464 is een draagbare NAS die zo dun is dat het apparaat eenvoudig in een tas meegenomen kan worden. De TBS-464 biedt ruimte aan vier NVMe-ssd’s. Een 10Gbit/s-netwerkaansluiting ontbreekt, wat jammer is. Ook al zijn de twee 2,5Gbit/s-netwerkpoorten te bundelen, je haalt dan toch niet het maximale uit de snelle opslag. Dankzij twee HDMI-aansluitingen is de NAS onder meer te gebruiken als mediaspeler of pc in combinatie met HybridDesk of Linux Station waarmee een virtuele werkplek op de NAS wordt geactiveerd. Toch is het even zoeken naar de toepassing. Volgens QNAP is de TBS-464 vooral geschikt voor mobiele werkers en creatieve professionals die op afstand werken. Vooral die laatsten zullen directe toegang tot de opslag via thunderbolt missen en toch ook wel regelmatig hun tanden stukbijten op het soms verwarrende besturingssysteem.

Ook bij deze NAS kiest QNAP voor een afwijkende vormgeving.

QNAP TBS-h574TX | € 1920,-

De TBS-h574TX is de overtreffende trap van de TBS-464 NASbook. Behalve een razendsnelle Intel Core i5-processor en 16 GB geheugen beschikt de NAS over vijf NVMe-sloten. Daarnaast is er zowel een 2,5- als een 10Gbit/s-netwerkpoort, een HDMI-poort én twee thunderbolt 4-aansluitingen. Die laatste bieden de mogelijkheid om een pc of Mac direct op de NAS aan te sluiten voor supersnelle toegang tot de opslag. Ook bij deze NAS kiest QNAP voor een afwijkende vormgeving. Aan de softwarekant is het een standaard QNAP met de keuze uit twee besturingssystemen die niet uitblinken in gebruiksvriendelijkheid. De gebruiksmogelijkheden en de prestaties zijn uiteindelijk enorm, maar de prijs is dat ook.

Synology

Synology maakt in 2025 eindelijk de stap naar de 2,5Gbit/s-netwerkpoort en geeft de NAS’en meer werkgeheugen. Het DSM-besturingssysteem is een schoolvoorbeeld van hoe je complexe zaken begrijpelijk maakt. Daarbij neemt Synology meer dan alle andere NAS-fabrikanten verantwoordelijkheid voor de software door deze uitgebreid te testen. Dat het hierbij keuzes niet vermijdt, blijkt wel uit het stoppen van de ontwikkeling van de streamingserver VideoStation. Volgens Synology een logisch gevolg van gebruikers die vaker kiezen voor streamingdiensten als Netflix of een eigen mediaplatform willen gebruiken zoals Plex, Emby of Jellyfin. Niet onomstreden is de keuze om bekende multimediacodecs niet meer in DSM te integreren en hardwaretranscoding uit te schakelen.

Synology DSM is onverminderd gebruiksvriendelijk en rijk aan extra opties en installeerbare packages.

De DS225+ heeft een Intel Celeron J4125-processor en 2 GB DDR4-geheugen.

Synology DS225+ (€ 349,-) en DS725+ (€ 519,-)

De DS225+ en DS725+ zijn de twee nieuwe NAS-modellen met twee schijven in de Plus-serie. Beide beschikken over één 2,5Gbit/s-netwerkpoort. De 725+ biedt ruimte aan twee NVMe-ssd’s waarbij je kunt kiezen tussen caching of een los volume. De DS225+ heeft een Intel Celeron J4125-processor en 2 GB DDR4-geheugen, er kan nog 4 GB bijgeplaatst worden. De DS725+ heeft een krachtigere AMD Ryzen R1600-processor en 4 GB RAM dat tot maximaal 32 GB kan worden uitgebreid. Via de usb-c-poort is het mogelijk de DS725+ uit te breiden met een externe uitbreidingseenheid met maximaal 5 schijven. De Synology AI-console is niet compatibel met de DS225+ die wel Docker ondersteunt, maar anders dan de 725+ geen virtuele machines met Virtual Machine Manager. Verder zijn er slechts beperkt softwarematige verschillen en presteren beide modellen prima.

Je kunt de Synology DS925+ uitbreiden tot maximaal 32 GB RAM.

Synology DS925+ | € 639,-

De DS925+ is een vier-bay NAS met de mogelijkheid er een uitbreidingsunit met maximaal vijf schijven aan te koppelen. De vier-bay modellen van Synology zijn altijd populair vanwege de mogelijkheid RAID 5 te gebruiken, waardoor de opslagcapaciteit van vier schijven relatief beter benut wordt en er toch extra bescherming is tegen dataverlies door hardwarefalen. De DS925+ heeft twee 2,5Gbit/s-netwerkpoorten die ook nog eens gekoppeld kunnen worden. Ook is er ruimte om onderin de NAS twee NVMe-ssd’s te plaatsen voor gebruik als caching of als apart volume. Wat de software betreft, kan de DS925+ alles wat Synology aan functionaliteit te bieden heeft. Wie al die opties ook echt wil gebruiken, zal wel de standaard 4 GB RAM moeten uitbreiden. Het maximaal ondersteunde geheugen is 32 GB, verdeeld over twee modules.

TerraMaster

TerraMaster is een Chinese producent van NAS- en DAS-opslagsystemen die goed weet hoe het zijn concurrenten moet uitdagen met snelle processors, veel RAM en snelle netwerkaansluitingen. Daarnaast biedt de fabrikant ook hardware-versnelde 4K-transcoding, verbeterde snapshot- en beveiligingsmogelijkheden en de eigen slimme RAID-techniek, T-RAID. Hoe hard het deze troefkaarten ook uitspeelt, het TOS-besturingssysteem, packages en mobiele apps leggen het functioneel op alle punten af tegen de concurrentie. Ook de Chinese herkomst maakt zeker zakelijke klanten terughoudend om voor TerraMaster te kiezen.

Het TOS-besturingssysteem van TerraMaster doet zijn best, maar is functioneel minder dan andere NAS-besturingssystemen en ook nog niet beschikbaar in het Nederlands.

De specificaties van de TerraMaster F4-424 Pro zijn indrukwekkend.

TerraMaster F4-424 Pro | € 629,-

Als je dit leest, is mogelijk de opvolger van deze F4-424 Pro beschikbaar, maar dat wil bij TerraMaster niet zeggen dat het huidige model uit de winkel verdwijnt. En niet zonder reden, deze F4-424 Pro is wat hardware betreft zeker nog actueel. Het lijstje specificaties is met een Intel Core i3 N305-processor, 32 GB RAM, twee 2,5Gbit/s-netwerkaansluitingen, twee usb 3.2-poorten, een HDMI2.1-aansluiting en twee NVMe-sloten zonder meer indrukwekkend. Zelfs opvallend, want de N305-processor ondersteunt officieel maximaal 16 GB RAM. Het Btrfs-besturingssysteem is standaard bij TerraMaster, evenals een reeks services en apps. Uitbreidingen zijn er ook, maar minder uitgebreid dan bij de grote merken. Bovendien zijn veel ervan door TerraMaster omgezette opensource-toepassingen zoals VirtualBox voor virtualisatie, WordPress voor webbeheer en Docker voor container-applicaties. Sinds TOS 6.0 promoot de fabrikant ook de TerraMaster community-apps, maar de gebruiker moet wel eerst bevestigen dat gebruik hiervan volledig voor eigen risico is.

De 4 ssd’s laten zich makkelijk in de F4 SSD plaatsen.

TerraMaster F4 SSD | € 429,-

Hoewel er alleen ssd’s worden gebruikt, is de F4 SSD een model uit het middensegment. De Intel N95-processor is duidelijk minder krachtig dan de i3- en i5-cpu’s die het merk elders inzet. Een 5Gbit/s-netwerkpoort is mooi, maar het blijft er slechts één. De 4 ssd’s laten zich makkelijk plaatsen en de configuratie kent weinig uitdagingen. Multimedia streamen, Docker, virtual machines en foto-opslag inclusief objectherkenning, het werkt allemaal. Al is het minder mooi en uitgebreid dan bij veel andere merken. De NAS heeft een HDMI-aansluiting, maar software om deze ook te gebruiken is er niet. Opmerkelijk is ook dat de vier ssd’s op twee verschillende snelheden communiceren. Hoewel dit werkt, lijkt het ons niet wenselijk.

Er passen maar liefst acht ssd's in de behuizing.

TerraMaster F8 SSD Plus | € 729,-

De F8 SSD Plus kent, waar het de hardware betreft, geen terughoudendheid. Behalve dat in de compacte behuizing acht NVMe-ssd’s passen, bevat de NAS ook nog een Intel Core i3 N305-processor en 16 GB RAM. Op het gebied van aansluitingen krijg je een usb-c-poort, twee usb-a-poorten, HDMI en een 10Gbit/s-netwerkaansluiting. Het is vooral de software die de NAS maakt. Bij een NAS in deze prijsklasse verwacht je dat alle gewenste functionaliteit zonder compromissen beschikbaar is en eenvoudig gebruikt kan worden. Zowel het besturingssysteem TOS als de beschikbare apps en mobiele app hebben te veel beperkingen om echt met de grote merken mee te kunnen doen.

Ubiquiti

Ubiquiti is bekend als leverancier van de UniFi-netwerkapparaten. In 2024 verscheen de eerste NAS. De installatie van een NAS binnen een bestaand UniFi-netwerk is eenvoudig, de NAS wordt automatisch herkend en aan de omgeving toegevoegd. Ubiquiti onderscheidt zich van andere fabrikanten doordat hun NAS uitsluitend bedoeld is voor bestandsopslag. Er is geen bureaubladomgeving, geen app-store, geen mediaserver, geen virtualisatie of andere geavanceerde toepassing.

UniFi OS biedt een overzichtelijke beheeromgeving waarin opslagpools, RAID-configuraties en de status van aangesloten schijven centraal worden beheerd.

De Ubiquiti UNAS Pro is minder geschikt voor thuisgebruik.

Ubiquiti UNAS Pro | € 530,-

De Ubiquiti UNAS Pro heeft ruimte voor zeven schijven in een metalen behuizing van twee rack-units hoog. Dit maakt het systeem minder geschikt voor thuisgebruik. Het hart van de UNAS Pro is een Cortex-A57 ARM-processor met 8 GB RAM, voldoende voor een netwerkopslagsysteem als dit. Qua netwerk biedt de UNAS Pro een standaard gigabitpoort en één snelle 10 Gbit/s SFP+-poort waarvoor een extra module nodig is. Ubiquiti heeft, als je dit leest, ook andere modellen beschikbaar, waaronder de UNAS 2 en UNAS 4 voor 2 of 4 schijven. Qua software en mogelijkheden zijn deze identiek.

Ugreen

Ugreen lanceerde zijn NAS-producten via een Kickstarter-campagne en werd al snel het meest genoemde alternatief voor Synology. En dat voor een bedrijf dat, net als TerraMaster, gevestigd is in China. Het UGos Pro ‘personal cloud-besturingssysteem’ is net zo gebruiksvriendelijk als Synology DSM, maar duidelijk minder uitgebreid en alleen Engelstalig. In de App Center vind je een redelijk aanbod aan apps van overwegend goede kwaliteit, maar waarvan een deel standaardfuncties zijn. De highlight is de Virtual Machine-app waarmee je in een handomdraai een virtuele Linux- of Windows-pc maakt. De mobiele apps geven de webinterface van de NAS in miniatuur weer, niet echt handig in het gebruik. Heb je geen vertrouwen in een Chinees OS, dan installeer je relatief eenvoudig Linux of een NAS-OS als UnRAID of TrueNAS.

UGreens UGos Pro-besturingssysteem is in veel een kopie van Synology’s DSM, maar heeft nog niet de kwaliteit en rijkdom ervan.

De DXP2800 is het instapmodel van Ugreen.

Ugreen NASync DXP2800 | € 319,-

De DXP2800 is het instapmodel van Ugreen. Toch heeft de NAS maar liefst 8 GB geheugen, een Intel N100-processor, een 2,5 Gbit/s-netwerkaansluiting, ruimte voor twee harde schijven én twee NVMe-ssd’s. Die laatste kunnen alleen voor caching gebruikt worden. De NAS biedt voldoende multimediaservices voor het streamen, maar heeft ook een 4K HDMI-aansluiting om direct als mediaspeler gebruikt te worden. Er zijn twee 10Gbit/s-usb-poorten, een 5Gbit/s-usb-poort en nog twee usb2.0-aansluitingen. De prestaties van de DXP2800 zijn goed voor een apparaat met één 2,5Gbit/s-netwerkaansluiting. Het belangrijkste nadeel van de DXP2800 is de toch duidelijk minder uitgebreide apps zoals die voor multimedia en foto’s. Een ongekend sterk punt is de bouwkwaliteit en de prijs.

De DXP4800 Plus biedt een goede bouwkwaliteit en een aantrekkelijke prijs.

Ugreen NASync DXP4800 Plus | € 629,-

De DXP4800 Plus is de high-end NAS voor vier schijven en 8 GB DDR5-werkgeheugen, uitbreidbaar tot liefst 64 GB. Zowel de vrije geheugenbank als de ruimte voor twee NVMe-ssd’s, opnieuw alleen voor caching, zijn eenvoudig toegankelijk. De NAS heeft zowel een 2,5- als een 10Gbit/s-netwerkaansluiting. Ook hier twee snelle 10Gbit/s-usb-poorten, een 5Gbit/2-usb-poort en nog twee usb2.0-poorten. Er is HDMI en een SD-cardslot. Handig voor fotografen die eenvoudig en snel hun foto’s willen overzetten. Ook hier een opvallend goede bouwkwaliteit en een, voor een NAS met deze kwaliteit, aantrekkelijke prijs. Tegelijk zijn ook de beperkingen identiek. De mobiele apps moeten nog heel veel beter en de apps op de NAS zijn beperkt in aantal en kwaliteit.

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Conclusie