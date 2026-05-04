Afgelopen vrijdag is zoekmachine Ask.com ermee gestopt. Het was een van de oudste zoekmachines op het internet, en zou over een maand dertig jaar hebben bestaan.

"Elke goede zoektocht moet ooit ten einde lopen", zo valt nu op de website te lezen. Ask is van InterActive Corp (IAC), en zei zetten de dienst stop omdat het "de focus blijft aanscherpen. Meer duidelijkheid over het stoppen van de zoekmachine wordt niet gegeven.

In 1996 werd Ask Jeeves opgericht, een van de eerste zoekmachines op internet. IAC kocht Ask Jeeves in 2006 voor 2 miljard dollar - toen nog een recordbedrag. Toen werd ook de naam in Ask veranderd.