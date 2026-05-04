"Elke goede zoektocht moet ooit ten einde lopen", zo valt nu op de website te lezen. Ask is van InterActive Corp (IAC), en zei zetten de dienst stop omdat het "de focus blijft aanscherpen. Meer duidelijkheid over het stoppen van de zoekmachine wordt niet gegeven.

In 1996 werd Ask Jeeves opgericht, een van de eerste zoekmachines op internet. IAC kocht Ask Jeeves in 2006 voor 2 miljard dollar - toen nog een recordbedrag. Toen werd ook de naam in Ask veranderd.

De website kreeg steeds meer concurrentie van zoekmachines als Google. Uiteindelijk werd dan ook besloten om de website vooral te richten op het stellen van vragen en geven van antwoorden.

Kieskeurig.nl
HP Laptop 14-em0973nd / 14-em0973nd / D0DC0EA
HP
HP Laptop 14-em0973nd / 14-em0973nd / D0DC0EA
€ 649,00
Coolblue.nl
Bekijk product
Lenovo IdeaPad / 5 / 82FE01A0MH
Lenovo
Lenovo IdeaPad / 5 / 82FE01A0MH
€ 449,00
bol. Plaza
Bekijk product
Acer Aspire Lite / AL17-31P / NX.D9YEH.001
Acer
Acer Aspire Lite / AL17-31P / NX.D9YEH.001
€ 352,15
Electroworld.nl
Bekijk product