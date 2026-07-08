Wie dagelijks werkt met tekst, webpagina's, e-mails of documenten, kent het probleem… Je kopieert iets nieuws en het eerder gekopieerde item is meteen weg. Windows 11 biedt daarvoor een handige ingebouwde functie waarmee je niet alleen het laatste gekopieerde item bewaart, maar een volledige geschiedenis van alles wat je hebt gekopieerd. Zo kun je achteraf eenvoudig teruggrijpen naar eerdere stukken tekst, links of andere inhoud.

Stap 1: Klembordgeschiedenis activeren

Standaard bewaart Windows slechts één kopie tegelijk in het geheugen. Zodra je iets nieuws kopieert, wordt het vorige automatisch overschreven. Met de Klembordgeschiedenis verander je dat gedrag. Om de functie in te schakelen, ga je met Windows-toets+I naar de Instellingen en kies in het linkermenu Systeem. Scrol naar beneden tot je Klembord ziet en klik erop. Zet de schakelaar bij Klembordgeschiedenis aan.

Vanaf dat moment houdt Windows meerdere gekopieerde items bij, zoals stukjes tekst, links, codefragmenten en zelfs afbeeldingen. Alles wordt tijdelijk opgeslagen zodat je er later opnieuw toegang toe hebt. Je kunt hier ook meteen een extra optie activeren om gekopieerde tekst automatisch te synchroniseren. Dat is vooral handig als je werkt met meerdere computers waarop je met hetzelfde account bent ingelogd. Zo wordt je klembord automatisch gedeeld met je ingelogde apparaten.

Het is ook mogelijk om de volledige klembordgeschiedenis te wissen.

Stap 2: Het klembordvenster gebruiken

Zodra de functie actief is, verandert je manier van kopiëren en plakken merkbaar. In plaats van alleen de laatste kopie te kunnen gebruiken, krijg je toegang tot een hele lijst.

Druk op de toetscombinatie: Windows-toets+V. Er verschijnt een klein venster met een overzicht van alle recente kopieën. Klik op een item om het meteen te plakken op de huidige cursorpositie, of scrol door de lijst om oudere kopieën terug te vinden.

Items die je vastpint, blijven zelfs na een herstart in de geschiedenis staan.

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Stap 3: Klembord beheren en organiseren

Items die je niet meer nodig hebt, kun je verwijderen via het menu naast elk item. Dat is nuttig wanneer je tijdelijk gevoelige informatie hebt gekopieerd of gewoon opnieuw wilt beginnen met een schone lijst.

Door een item te 'pinnen' blijft het bewaard in je klembord, zelfs wanneer je de computer herstart. Dat is handig voor inhoud die je vaak opnieuw gebruikt. Daarnaast kun je het klembord ook bewust opschonen.