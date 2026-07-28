Insomniac Games heeft gratis update v1.005.000 voor Marvel's Spider-Man 2 uitgebracht. Daarmee worden onder andere twee nieuwe pakjes voor de hoofdpersonages in de game toegevoegd.

Een van de pakjes heet Fresh Start, en is gebaseerd op Spider-Man's pak in de deze week te verschijnen bioscoopfilm Spider-Man: Brand New Day. Het andere gratis pakje is gebaseerd op Spider-Mans uiterlijk in de aankomende Marvel-vechtgame Marvel Tokon: Fighting Souls, dat op 6 augustus verschijnt. Dit pakje heeft een cel-shaded uiterlijk passend bij de graphics van het vechtspel.

Power Saver-modus

De update voegt ook ondersteuning toe voor verbeterde PSSR-upscaling op de PlayStation 5 Pro. Daarnaast is er ondersteuning voor de Power Saver-modus op PlayStation 5-consoles toegevoegd. Door de prestaties of resolutie van de game te verminderen, bespaar je stroom.

Op internet wordt er gespeculeerd dat deze Power Saver-modus ter voorbereiding is voor een aankomende PlayStation 6-handheld, zodat deze games ook daarop speelbaar zijn, maar dit is vooralsnog niet bevestigd.

Over Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 verscheen in 2023 op PlayStation 5, terwijl in 2025 de pc-versie uitkwam. Er werden in de eerste elf dagen sinds release vijf miljoen exemplaren van verkocht. Sinds november 2025 staat de teller op zestien miljoen verkochte exemplaren.

Het spel volgt Spider-Man en Spider-Man: Miles Morales op. In de game kunnen spelers beide helden besturen. Zij nemen het op tegen diverse superhelden, waaronder Kraven the Hunter die naar New York afreist om daar stennis te schoppen.

Marvel's Wolverine komt er aan

Insomniac werkt ondertussen aan een nieuwe game voor PlayStation 5, genaamd Marvel's Wolverine 2. De game laat spelers in de huid kruipen van Logan, die in de verschillende films de laatste jaren wordt gespeeld door Hugh Jackman. In deze game kruipt Liam McIntyre (Spartacus) in de rol.