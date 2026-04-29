Er zijn mensen die zweren bij het donkere thema van Windows, anderen houden meer van het lichte thema. Nu is het ook mogelijk om automatisch te schakelen tussen de lichte en donkere modus op basis van de tijd of de zonsopgang en zonsondergang.

Laatst bijgewerkt: 29 april 2026 09:06

Dit gaan we doen In dit artikel laten we zien hoe je met Lichtschakelaar in PowerToys automatisch wisselt tussen de lichte en donkere modus van Windows. Je stelt in of dat moet gebeuren op vaste tijden of op basis van zonsopgang en zonsondergang. Ook laten we zien hoe je bepaalt of alleen Windows zelf meeschakelt, of ook apps die deze thema's ondersteunen.

⬇️ Wil je de Microsoft Store-versie installeren? Open dan het Startmenu, zoek naar Microsoft Store en start de app. Typ PowerToys in het zoekveld bovenaan. Klik op Installeren zodra je het programma hebt gevonden. Na installatie verschijnt PowerToys in het systeemvak van Windows.

Hoofdschakelaar aan

Alles wat je nodig hebt, is de nieuwste versie van PowerToys, een gratis set tweaks die door Microsoft zelf wordt ontwikkeld. Zorg dat je de laatste versie hebt en daarmee bedoelen we Microsoft PowerToys v0.95 of hoger. Na de installatie open je de PowerToys-instellingen en selecteer je aan de linkerkant de optie Lichtschakelaar. Trouwens, Lichtschakelaar is standaard ingeschakeld. Als je de voorkeur geeft aan een vast thema (ofwel licht ofwel donker), dan zet je de hoofdschakelaar bij Light Switch inschakelen uit. Inderdaad, de termen Light Switch en Lichtschakelaar worden door elkaar gebruikt in de instellingen.

Zorg dat Lichtschakelaar actief is als je de automatische keuze wilt gebruiken.

Schema

De automatische modus maakt uiteraard gebruik van je locatie om bij zonsondergang over te schakelen naar de donkere modus en bij zonsopgang terug te gaan naar de lichte modus. Bij Schema kies je de modus Zonsondergang tot zonsopgang. Je kunt hier trouwens ook de optie Vaste uren gebruiken. Bij Locatie kun je breedtegraad en lengtegraad aanpassen. Eventueel is het mogelijk om de starttijd van iedere modus nog te verschuiven. Onderaan zie je dan in een balkje op welke tijdstippen de Lichtschakelaar vandaag zijn werk zal doen. Je kunt zelfs een sneltoets selecteren om het thema handmatig te wisselen, los van het schema. Kies een toetscombinatie die niet conflicteert met andere sneltoetsen van het systeem.

Het is mogelijk om de start- en eindtijd van de modus aan te passen.

Gedrag

In hetzelfde scherm kies je onderaan in het onderdeel Gedrag wat er verandert. Er zijn twee opties. Wanneer je Systeem aan vinkt, zal de lichte of donkere modus toegepast worden op de Taakbalk, het Startmenu en andere onderdelen van de systeeminterface. Vink je daarbij de optie Apps aan, dan zullen ook alle toepassingen die deze modi ondersteunen de thema's volgens het schema volgen.

We kiezen ervoor dat zowel het systeem als de apps de Lichtschakelaar zullen volgen.