De vorig jaar voor Mac uitgebrachte webbrowser ChatGPT Atlas zal vanaf 9 augustus verdwijnen. Toch keert de browser indirect terug, en wel in een nieuwe desktopapp voor ChatGPT.

OpenAI is natuurlijk vooral bekend van ChatGPT, maar ze brachten vorig jaar voor macOS ook een browser uit met focus op AI, genaamd ChatGPT Atlas. Het bedrijf heeft inmiddels laten weten dat de browser alweer uitgefaseerd wordt.

Volgens OpenAI-topman James Sun zijn er veel lessen opgedaan doordat mensen Atlas hebben gebruikt, en die zijn niet voor niets: het bedrijf gaat de functies van de browser namelijk integreren in de ChatGPT-desktopapp om de webbrowser van die app te verbeteren.

Wanneer je de desktopapp van ChatGPT gaat gebruiken, kun je dus nog vloeiender browsen op het internet. Daarbij zijn er meer tabbladen dan in Atlas beschikbaar, kunnen er passkeys gebruikt worden voor authenticatie, krijgt de browser daar een wachtwoordmanager en kan er gedownload en geprint worden.