SpaceX-, Tesla- en X-topman Elon Musk is uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie van de in Veldhoven gevestigde halfgeleidermachinemaker ASML.

Dat heeft het bedrijf afgelopen weekend bevestigd nadat het Eindhovens Dagblad daarover berichtte. Musk zal niet fysiek de conferentie bezoeken, maar virtueel, en zal daarbij praten over onderwerpen als ruimtevaart, robots en kunstmatige intelligentie.

De deelname van Musk zorgt voor controverse. Volgens het Eindhovens Dagblad hebben verschillende werknemers van ASML kritiek geuit over zijn virtuele aanwezigheid via een intern communicatiekanaal. Dit vanwege zijn politieke standpunten. Sommige werknemers zouden overwegen het evenement te boycotten.

ASML laat weten dat ze voor een inclusieve werkomgeving staan. Tegen NU.nl: "ASML nodigt regelmatig technologieleiders uit de industrie uit om hun inzichten te delen. De uitnodiging aan Elon Musk vond plaats in het kader van het Terafab-project, dat zeer relevant is voor de halfgeleiderindustrie."