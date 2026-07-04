Te lang achter je computer zitten is niet goed voor je lichaam. Op termijn kan dat leiden tot klachten zoals vermoeide ogen, stijve spieren en minder concentratie. Workrave helpt dat patroon te doorbreken door je werkgedrag in de gaten te houden en je op vaste momenten aan te zetten tot pauzes en beweging.

Review Workrave 8 / 10 Score De Pluspunten Goed instelbaar

Netwerkmodus beschikbaar

Zinvolle oefeningen De Minpunten Ietwat verouderde interface Workrave is geen tooltje dat je installeert en daarna vergeet. Het werkt meer als een achtergrondsysteem dat je werkritme actief bijstuurt. Geef je het die ruimte en stel je de opties goed af, dan heb je een flexibele assistent die je helpt om gezonder achter de computer te werken.

Specificaties Prijs: Gratis

Taal: Nederlands

OS: Windows, Linux

Workrave downloaden: https://workrave.org

Te lang achter je computer zitten, zeker in een slechte houding, is belastend. Op termijn kan dat leiden tot klachten als RSI (repetitive strain injury) of, breder geformuleerd, KANS: klachten aan arm, nek en schouder. Het Nederlandse opensource-programma Workrave helpt je gratis om regelmatig afstand te nemen van je scherm, letterlijk en figuurlijk. Daarmee wordt het makkelijker om RSI te voorkomen.



In tegenstelling tot veel productiviteitstools draait Workrave niet om sneller werken, maar om gezonder werken. De software houdt je toetsenbord- en muisactiviteit bij en gebruikt die informatie om je werkritme bij te sturen met pauzes, limieten en oefeningen. Dat klinkt eenvoudig, maar de tool grijpt vrij stevig in op je dagelijkse workflow.

Drie soorten pauzes

Workrave werkt niet met één timer, maar met drie soorten onderbrekingen. De eerste is de micro-pauze: een korte onderbreking met een aflopende teller van standaard 30 seconden, die om de 3 minuten verschijnt. Daarnaast zijn er langere rustpauzes. Standaard duren die 10 minuten en komen ze om de 45 minuten voorbij. Tijdens zo'n rustpauze toont Workrave een venster met opeenvolgende ergonomische oefeningen, soms met animatie. Denk aan eenvoudige rek- en ontspanningsoefeningen.



Tot slot is er een daglimiet. Die staat standaard op 4 uur. Zodra je die grens bereikt, verschijnt er een venster waarmee je je pc kunt vergrendelen of uitschakelen.

Micro-pauze en een typische oefening.

Workrave instellen: volop flexibiliteit

De drie timers zijn volledig instelbaar. Je bepaalt zelf hoe lang ze duren en hoe vaak ze verschijnen. Ook kun je aangeven of je een timer mag overslaan of tijdelijk mag uitstellen. Wil je iets meer controle, dan kun je Workrave om toestemming laten vragen voordat een pauze start. Daarbij stel je zelf in hoe vaak dat gebeurt.



Bij langere rustpauzes bepaal je hoeveel ergonomische oefeningen je per keer ziet. Ook de geluidsmeldingen zijn aanpasbaar. Daarnaast bevat Workrave een netwerkmodus, waarmee je pauzes op andere apparaten in je thuisnetwerk centraal regelt. De software houdt bovendien statistieken bij over je computergebruik en pauzegedrag. De interface oogt wat verouderd, maar dat zit het gebruik niet echt in de weg.

Je kunt de pauzes van Workrave nauwgezet afstellen.

Is Workrave de moeite waard?

Workrave is geen tooltje dat je installeert en daarna vergeet. Het werkt meer als een achtergrondsysteem dat je werkritme actief bijstuurt. Geef je het die ruimte en stel je de opties goed af, dan heb je een flexibele assistent die je helpt om gezonder achter de computer te werken.