StarWind V2V Converter is een behoorlijk gespecialiseerde tool. De software richt zich op het migreren en omzetten van virtuele machines tussen verschillende platformen en bestandsformaten. Daarmee kun je bestaande virtuele machines, en zelfs complete fysieke systemen, omzetten zonder ze helemaal opnieuw op te bouwen. Als gratis migratietool is de software vooral handig bij migraties, testopstellingen en het overstappen naar een andere hypervisor.

StarWind V2V Converter 8 / 10 Score De Pluspunten Wizard-gestuurde aanpak

Brede ondersteuning van virtuele machines en formaten De Minpunten Download pas na invulformulier

Vrij gespecialiseerd, voor gevorderde gebruikers

Beperkte feedback bij fouten V2V Converter werkt met een wizard-achtige grafische interface en neemt je stap voor stap mee door het conversieproces. Dat maakt de tool overzichtelijker dan je op basis van het onderwerp misschien verwacht. Toch blijft dit software voor gevorderde gebruikers. Wie weet wat VMDK, VHDX, QCOW2 of P2V betekent, krijgt een gratis en bruikbare migratietool met brede ondersteuning. Wie weinig ervaring heeft met virtuele machines, zal sneller tegen de beperkte uitleg en foutmeldingen aanlopen.

Specificaties Prijs: Gratis

Taal: Engels

OS: Windows

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Virtuele machines zijn populair, zowel in zakelijke omgevingen als bij gevorderde thuisgebruikers. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om een Linux-omgeving op een Windows-pc te draaien, of juist andersom. Dat is flexibel en relatief goedkoop.



Er bestaan alleen nogal wat verschillende virtualisatieplatformen. Denk aan VMware ESXi, Hyper-V, Oracle VirtualBox, Proxmox en oVirt. Die werken lang niet altijd met dezelfde virtuele schijfformaten en configuraties. Wil je bijvoorbeeld overstappen van VMware naar Hyper-V, dan loop je al snel tegen een ander schijfformaat aan. StarWind V2V Converter vormt precies daar een brug tussen.

Breed inzetbaar, van lokale schijf tot cloudserver

Wanneer je de tool start, geef je eerst aan waar de bronmachine staat. Dat kan de huidige fysieke pc zijn, via een P2V-migratie (Physical to Virtual). Je kunt ook een lokaal virtueel schijfbestand of een bestaande virtuele machine kiezen. Daarnaast ondersteunt de tool virtuele machineservers, zoals een remote ESXi-server of Oracle VirtualBox Server. Zelfs cloudomgevingen als AWS en Azure behoren tot de mogelijkheden.



Daarna analyseert de app het importbestand. Vervolgens kies je waar de nieuwe image moet worden opgeslagen en in welk formaat je de virtuele harde schijf wilt converteren. De ondersteuning is breed. Je kunt onder meer kiezen uit VMDK voor VMware, VHD en VHDX voor Microsoft, QCOW2 voor QEMU, VDI voor Oracle en IMG/RAW.

Een succesvolle conversie van VDI naar IMG, gekoppeld aan OSFMount en geopend in de Verkenner.

Fijnmazige instellingen, maar niet voor beginners

Welke extra instellingen je te zien krijgt, hangt af van het gekozen uitvoerformaat. Bij de meeste formaten geef je aan of je dynamisch of statisch toegewezen schijfruimte wilt gebruiken. Bij QCOW2 kies je daarnaast het gewenste versienummer.



Bij VMDK en VHD(X) is er ook een Windows-herstelmodus beschikbaar. Daarmee start de resulterende virtuele machine in een herstel- of herconfiguratiemodus. Dat kan van pas komen wanneer Windows na de conversie nog moet worden aangepast aan de nieuwe virtuele omgeving.



Heb je alles ingesteld, dan start je de conversie met één druk op de knop. Afhankelijk van de gekozen parameters en de grootte van de machine kan dat wel even duren. Gaat er iets mis, dan blijft de feedback beperkt. De foutmeldingen geven niet altijd genoeg houvast, waardoor probleemoplossing wat lastiger wordt.

Naargelang het gekozen image-formaat komen aangepaste keuzes beschikbaar.

Is StarWind V2V Converter de moeite waard?

V2V Converter werkt met een wizard-achtige grafische interface en neemt je stap voor stap mee door het conversieproces. Dat maakt de tool overzichtelijker dan je op basis van het onderwerp misschien verwacht. Toch blijft dit software voor gevorderde gebruikers. Wie weet wat VMDK, VHDX, QCOW2 of P2V betekent, krijgt een gratis en bruikbare migratietool met brede ondersteuning. Wie weinig ervaring heeft met virtuele machines, zal sneller tegen de beperkte uitleg en foutmeldingen aanlopen.