StarWind V2V Converter

8/10
Score

De Pluspunten

  • Wizard-gestuurde aanpak
  • Brede ondersteuning van virtuele machines en formaten

De Minpunten

  • Download pas na invulformulier
  • Vrij gespecialiseerd, voor gevorderde gebruikers
  • Beperkte feedback bij fouten

V2V Converter werkt met een wizard-achtige grafische interface en neemt je stap voor stap mee door het conversieproces. Dat maakt de tool overzichtelijker dan je op basis van het onderwerp misschien verwacht. Toch blijft dit software voor gevorderde gebruikers. Wie weet wat VMDK, VHDX, QCOW2 of P2V betekent, krijgt een gratis en bruikbare migratietool met brede ondersteuning. Wie weinig ervaring heeft met virtuele machines, zal sneller tegen de beperkte uitleg en foutmeldingen aanlopen.

Specificaties

Prijs: Gratis
Taal: Engels
OS: Windows
Privacy Eraser downloaden: https://www.starwindsoftware.com/starwind-v2v-converter

Virtuele machines zijn populair, zowel in zakelijke omgevingen als bij gevorderde thuisgebruikers. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om een Linux-omgeving op een Windows-pc te draaien, of juist andersom. Dat is flexibel en relatief goedkoop.

Er bestaan alleen nogal wat verschillende virtualisatieplatformen. Denk aan VMware ESXi, Hyper-V, Oracle VirtualBox, Proxmox en oVirt. Die werken lang niet altijd met dezelfde virtuele schijfformaten en configuraties. Wil je bijvoorbeeld overstappen van VMware naar Hyper-V, dan loop je al snel tegen een ander schijfformaat aan. StarWind V2V Converter vormt precies daar een brug tussen.

Breed inzetbaar, van lokale schijf tot cloudserver

Wanneer je de tool start, geef je eerst aan waar de bronmachine staat. Dat kan de huidige fysieke pc zijn, via een P2V-migratie (Physical to Virtual). Je kunt ook een lokaal virtueel schijfbestand of een bestaande virtuele machine kiezen. Daarnaast ondersteunt de tool virtuele machineservers, zoals een remote ESXi-server of Oracle VirtualBox Server. Zelfs cloudomgevingen als AWS en Azure behoren tot de mogelijkheden.

Daarna analyseert de app het importbestand. Vervolgens kies je waar de nieuwe image moet worden opgeslagen en in welk formaat je de virtuele harde schijf wilt converteren. De ondersteuning is breed. Je kunt onder meer kiezen uit VMDK voor VMware, VHD en VHDX voor Microsoft, QCOW2 voor QEMU, VDI voor Oracle en IMG/RAW.

Een succesvolle conversie van VDI naar IMG, gekoppeld aan OSFMount en geopend in de Verkenner.
Een succesvolle conversie van VDI naar IMG, gekoppeld aan OSFMount en geopend in de Verkenner.

Fijnmazige instellingen, maar niet voor beginners

Welke extra instellingen je te zien krijgt, hangt af van het gekozen uitvoerformaat. Bij de meeste formaten geef je aan of je dynamisch of statisch toegewezen schijfruimte wilt gebruiken. Bij QCOW2 kies je daarnaast het gewenste versienummer.

Bij VMDK en VHD(X) is er ook een Windows-herstelmodus beschikbaar. Daarmee start de resulterende virtuele machine in een herstel- of herconfiguratiemodus. Dat kan van pas komen wanneer Windows na de conversie nog moet worden aangepast aan de nieuwe virtuele omgeving.

Heb je alles ingesteld, dan start je de conversie met één druk op de knop. Afhankelijk van de gekozen parameters en de grootte van de machine kan dat wel even duren. Gaat er iets mis, dan blijft de feedback beperkt. De foutmeldingen geven niet altijd genoeg houvast, waardoor probleemoplossing wat lastiger wordt.

Naargelang het gekozen image-formaat komen aangepaste keuzes beschikbaar.

Is StarWind V2V Converter de moeite waard?

V2V Converter werkt met een wizard-achtige grafische interface en neemt je stap voor stap mee door het conversieproces. Dat maakt de tool overzichtelijker dan je op basis van het onderwerp misschien verwacht. Toch blijft dit software voor gevorderde gebruikers. Wie weet wat VMDK, VHDX, QCOW2 of P2V betekent, krijgt een gratis en bruikbare migratietool met brede ondersteuning. Wie weinig ervaring heeft met virtuele machines, zal sneller tegen de beperkte uitleg en foutmeldingen aanlopen.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen P2V en V2V bij virtualisatie?

P2V staat voor Physical to Virtual en zet een fysieke computer om in een virtuele machine, terwijl V2V (Virtual to Virtual) een bestaande virtuele machine converteert naar een ander formaat of platform. Beide technieken voorkomen dat je een systeem helemaal opnieuw hoeft op te bouwen. P2V wordt vaak gebruikt bij het uitfaseren van oude hardware, V2V bijvoorbeeld bij StarWind V2V Converter.

Welke virtuele schijfformaten gebruiken de bekendste hypervisors?

VMware gebruikt VMDK, Microsoft werkt met VHD en VHDX, en QEMU en KVM draaien op QCOW2. Oracle VirtualBox hanteert VDI, terwijl IMG en RAW platformonafhankelijke, ruwe schijfformaten zijn. Omdat deze formaten onderling niet compatibel zijn, is conversiesoftware vaak nodig bij het overstappen naar een ander virtualisatieplatform.

Waarom zou je overstappen naar een andere hypervisor?

Bedrijven en thuisgebruikers stappen vaak over vanwege kosten, licentievoorwaarden of om functies die het huidige platform mist. Een overstap van bijvoorbeeld VMware naar Proxmox of Hyper-V vraagt meestal om conversie van bestaande virtuele machines naar het juiste schijfformaat. Zonder de juiste tools moet je systemen anders vanaf nul opnieuw inrichten.

Wat is dynamisch toegewezen schijfruimte bij een virtuele machine?

Bij dynamisch toegewezen schijfruimte groeit het schijfbestand van een virtuele machine mee met de daadwerkelijk gebruikte data, tot een vooraf ingesteld maximum. Dit bespaart in eerste instantie opslagruimte, in tegenstelling tot statische toewijzing waarbij direct de volledige capaciteit wordt gereserveerd. De keuze beïnvloedt zowel prestaties als schijfgebruik.

Hoe kies je tussen VMware, Hyper-V en Proxmox voor thuisgebruik?

Proxmox VE is volledig gratis en geschikt voor thuisservers, Hyper-V zit ingebouwd in Windows Pro en hoger, en VMware biedt met ESXi een robuuste maar zakelijker gerichte oplossing. De keuze hangt vooral af van bestaande hardware, gewenst beheergemak en of je al ervaring hebt met een specifiek platform. Voor beginners is Proxmox vaak toegankelijker dan ESXi.

Welke risico's spelen bij het migreren van een fysieke pc naar een virtuele machine?

Drivers en hardware-specifieke instellingen werken na een P2V-migratie niet altijd meteen, waardoor een systeem soms in een herstelmodus moet opstarten. Ook kan de conversie lang duren bij grote schijven, en foutmeldingen tijdens het proces zijn niet altijd duidelijk. Een vooraf gemaakte back-up blijft daarom verstandig.
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