Vanaf vandaag wordt er een heffing van 3 euro op producten uit webshops buiten Europa berekend in de Europese Unie. Daardoor zijn Europese consumenten onder de streep waarschijnlijk meer geld kwijt aan bestellingen dan voorheen.

Afgelopen december werd er een voorstel door de Europese Unie aangenomen die sinds vandaag geldt. Er wordt een vast heffingsbedrag van 3 euro gerekend voor een bestelling uit een webshop buiten Europa. De webshops moeten dit bij de douane betalen.

Het is waarschijnlijk dat de meeste webshops dit gaan doorberekenen op de prijzen van producten of tijdens het afrekenen in de webshop, zodat de consument hier voor opdraait. Gebeurt dat niet, dan heb je kans dat je een betaalverzoek van de pakketvervoerder krijgt. Het gaat daarbij om een digitaal betaalverzoek - je hoeft dus niet met de pin aan de deur te betalen.

Hiermee worden vooral mensen die via Chinese webshops bestellen getroffen, aangezien meer dan 90 procent van alle e-commerce-aankopen via webshops uit dat land worden gedaan.

Wat zijn de precieze regels?

De heffing gaat daarbij specifiek om producten die minder dan 150 euro kosten. Dat geldt voor vrij veel bestellingen uit Chinese webshops, aangezien producten daar vaak voor een relatief lage prijs te koop staan. Hoewel het om een vaste prijs van 3 euro gaat, geldt dit wel per productcategorie. Als er dus een bestelling wordt gedaan voor drie producten uit verschillende categorieën, loopt dat op naar 9 euro.

Waarom zijn de heffingen ingevoerd?

De Europese Unie heeft deze maatregel ingevoerd om de toestroom van goedkope pakketjes in Europa tegen te gaan. Deze goedkope bestellingen waren tot vandaag nog niet onderhevig aan douanekosten, maar dit zorgde volgens de Unie voor oneerlijke concurrentie voor Europese verkopers. Het prijsverschil wordt door deze heffing wat kleiner - althans, dat is het uitgangspunt.

Ook wil de Unie de verkoop van producten uit Chinese webshops meer tegengaan omdat er veiligheidsrisico's aan kleven. Deze producten zijn niet onderhevig aan dezelfde veiligheidsregels als die we in Europa hebben, wat bijvoorbeeld brandgevaar oplevert.