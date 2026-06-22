De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA werkt aan een snellere en wendbaardere Marsrover

Dat heeft de organisatie aangekondigd. Het werkt aan een prototype voor Ernest, een snellere Marsrover die niet alleen sneller grotere afstanden kan afleggen, maar ook makkelijker over allerlei hindernissen weet te komen.

De bestaande Marsrovers zijn behoorlijk langzaam. De Perseverance, bijvoorbeeld, behaalt een topsnelheid van iets minder dan 0,2 kilometer per uur. Daarnaast ondervindt deze Marsrover problemen wanneer obstakels of rotsen in de weg staan.

Ontmoet Ernest

De Ernest, die op dit moment in de woestijn van Colorado wordt getest, legde in zeven dagen ruim 25 kilometer af, wat hem een stuk sneller maakt dan de bestaande Marsrovers. Het gaat namelijk om ongeveer een kilometer per uur. Ook uniek aan deze Marsrover is dat de vier wielen die hij heeft afzonderlijk omhoog en omlaag gezet kunnen worden, wat het makkelijker moet maken om over obstakels heen te komen.