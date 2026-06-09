Microsoft heeft een nieuwe functie in Teams uitgesteld waarmee mensen voordat ze aan een vergadering beginnen al hun camera en microfoon kunnen testen.

Microsoft kondigde deze nieuwe testfunctie eerder al aan, maar die had al beschikbaar moeten zijn. In plaats daarvan heeft het bedrijf nu laten weten dat dit pas ergens eind deze maand of in de eerste helft van juli beschikbaar komt. Er is geen duidelijke reden voor het uitstel gegeven.

Microsoft Teams is een communicatieplatform van Microsoft, die vaak op werkplekken wordt ingezet om met elkaar te chatten en te vergaderen. De nieuwe functie houdt in dat voordat men een (video)vergadering binnenkomt, de optie krijgt om de camera en microfoon te testen.