Microsoft kondigde deze nieuwe testfunctie eerder al aan, maar die had al beschikbaar moeten zijn. In plaats daarvan heeft het bedrijf nu laten weten dat dit pas ergens eind deze maand of in de eerste helft van juli beschikbaar komt. Er is geen duidelijke reden voor het uitstel gegeven.
Microsoft Teams is een communicatieplatform van Microsoft, die vaak op werkplekken wordt ingezet om met elkaar te chatten en te vergaderen. De nieuwe functie houdt in dat voordat men een (video)vergadering binnenkomt, de optie krijgt om de camera en microfoon te testen.
De mogelijkheid om de camera en microfoon te testen moet er volgens Microsoft voor zorgen dat er minder snel problemen hiermee de kop op steken tijdens meetings. Op die manier worden de vergaderingen hier minder snel door verstoord.