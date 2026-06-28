Waar videomontage vroeger meestal tijdrovend en technisch was, kan iedereen dat nu gewoon zelf doen in Windows 11. Microsoft Clipchamp maakt videobewerking verrassend toegankelijk. Je hoeft geen dure software te installeren of lange tutorials te volgen. Je kunt meteen beginnen met knippen, monteren en exporteren…

Clipchamp wordt vooraf geïnstalleerd op Windows 11, dus je hoeft niets te downloaden om aan de slag te gaan. Op Windows 10 daarentegen moet je de app apart downloaden via de Microsoft Store. In tegenstelling tot complexe videoprogramma’s die vaak een steile leercurve hebben, opent Microsoft Clipchamp meteen een overzichtelijke en intuïtieve werkomgeving. Je krijgt een duidelijke tijdlijn, een mediabibliotheek en een realtime voorvertoning om het resultaat te volgen.

Waar de tool vroeger vrij basic aanvoelde, is hij intussen uitgegroeid tot een volwassen video-editor met verrassend veel mogelijkheden. Je hebt toegang tot een ruime collectie stockvideo’s, foto’s en royaltyvrije audio.

Naast het knippen en samenvoegen van clips kun je ook eenvoudig je scherm en webcam tegelijk opnemen, automatisch ondertitels laten genereren en geschreven tekst omzetten naar spraak. Bovendien ondersteunt de applicatie verschillende beeldverhoudingen, van 16:9 voor YouTube tot 9:16 voor Instagram Reels en TikTok. Het canvas past zich daarbij automatisch aan, zodat je je project niet telkens opnieuw hoeft op te bouwen.

Media op de tijdlijn

Wanneer je Microsoft Clipchamp opent, krijg je twee keuzes: Een nieuwe video starten of Een video met AI maken. Om het overzicht te behouden, kies je bij voorkeur de eerste optie. De AI-functie kan handig zijn om snel een kort filmpje in een bepaalde stijl te genereren, maar het resultaat is vaak vrij complex opgebouwd, waardoor het minder geschikt is om achteraf nog handmatig aan te passen op de tijdlijn. Zodra je een nieuw project start, verschijnt links een overzichtelijke kolom met verschillende functies. Via Mijn media importeer je eenvoudig videoclips, audiofragmenten, afbeeldingen en gif-bestanden door ze te slepen of te importeren. Van daaruit voeg je alles rechtstreeks toe aan de tijdlijn en bepaal je de volgorde. Met de afspeelknop of de spatiebalk laat je de montage in de voorvertoning lopen. Ondertussen zie je op de tijdlijn tot op een honderdste seconde nauwkeurig hoe de montage evolueert.

In de voorvertoning volg je de inhoud op de plaats van de afspeelknop.

AI-ondersteuning Microsoft Clipchamp gebruikt AI niet als losse functie, maar als een stille assistent die mee aan de montagetafel zit. In plaats van dat je alles handmatig moet uitzoeken of uitschrijven, helpt de tool om sneller tot resultaat te komen. Een van de meest zichtbare toepassingen is de automatische omzetting van spraak naar tekst. Zodra je audio of video hebt met gesproken woord, kan Clipchamp die inhoud analyseren en omzetten naar ondertitels. Die verschijnen als ‘captions’ op de tijdlijn en blijven volledig aanpasbaar, zodat je ze achteraf nog kunt verfijnen.

Clips trimmen

Terwijl je clips op de tijdlijn plaatst, merk je al snel dat bepaalde fragmenten te lang zijn of dat je ze wilt opsplitsen. Inkorten kan op twee manieren: handmatig of numeriek.

Klik op de clip die je wilt aanpassen. Aan het begin en het einde verschijnen paarse grepen die je versleept om de clip in te korten. Heb je daarbij te veel weggeknipt, dan sleep je de greep gewoon weer een eindje terug. Boven de tijdlijn volg je de exacte duur van het fragment.

In de nieuwe versie kun je ook numeriek werken via de tijdcodes. Klik met de rechtermuisknop op de clip en kies Duur bewerken. Vervolgens typ je in de tijdbalk de gewenste lengte.

Een clip splitsen kan natuurlijk ook. Plaats de afspeelkop op de positie waar je de knip wilt maken. Klik met de rechtermuisknop op de clip en kies Splitsen. Je krijgt dan twee afzonderlijke fragmenten, die je verder kunt inkorten of waarvan je een stuk kunt verwijderen met de Delete-toets.

Met de twee paarse handgrepen kun je clips inkorten.

Overgangen

In de linkerzijbalk van Microsoft Clipchamp vind je de rubriek Overgangen. Wanneer je met de muis over de verschillende opties beweegt, verschijnt een voorbeeldanimatie. Dat is handig, want de namen van de overgangen zijn niet altijd even intuïtief. Om een overgang toe te voegen, sleep je die eenvoudig vanuit de zijbalk naar de ruimte tussen twee clips op de tijdlijn. Je kunt de cursor ook op de tijdlijn tussen twee clips plaatsen. Er verschijnt dan een plusteken met de optie Overgang toevoegen. Eén klik volstaat om het effect in te voegen.

Wil je een overgang verwijderen, dan klik je erop met de rechtermuisknop en kies je Verwijderen. Ook de duur is aanpasbaar. Selecteer de overgang en gebruik vervolgens het rechterzijpaneel, waar je via Eigenschappen de lengte nauwkeurig kunt instellen met een schuifregelaar.

In het zijpaneel Eigenschappen regel je de duur van de overgang.

Audio toevoegen en verfijnen

Wil je audio toevoegen, dan kan dat zowel met een lokaal geluidsbestand op de computer als met materiaal uit de Inhoudsbibliotheek. In het eerste geval importeer je het bestand via Mijn media en sleep je het vervolgens naar de tijdlijn, op het audiospoor onder de videoclips. Zodra je de audioclip selecteert, verschijnt rechts het paneel Audio-eigenschappen. Daar kun je het volume aanpassen en eventueel ruisonderdrukking inschakelen.

Je kunt audio ook geleidelijk laten aanzwellen of wegsterven. Deze optie zit wat verborgen. In de Eigenschappen vind je de knop Vervagen. Klik daarop om de regelaars voor Fade-in en Fade-out te zien. Daarmee bepaal je hoe de audio in- en uitvloeit, handmatig of via exacte waarden.

Je krijgt de regelaars Fade-in en Fade-out pas te zien als je op de knop Vervagen klikt.

Van gesproken woord naar ondertitels

In Microsoft Clipchamp kun je ingesproken tekst automatisch omzetten naar ondertitels. Je begint met het opnemen of importeren van je audio op de tijdlijn. Klik in de linkerkolom op de knop Opnemen en maken. Daarna selecteer je Opnemen Audio en lees je de tekst die je wilt toevoegen hardop voor. Dit audiobestand komt automatisch in Mijn media en vandaar sleep je dit commentaar op de tijdlijn. Zodra de clip met spraak is geselecteerd, ga je in het rechterpaneel naar Bijschriften, dat is de knop CC, en kies je voor Automatische ondertitels genereren. Daarna selecteer je de taal van de opname en start je het proces. Clipchamp zet de gesproken tekst om naar een transcript en plaatst dit als bijschriften op de video. Tijdens het afspelen verschijnen de ondertitels automatisch in de voorvertoning. Na afloop kun je indien nodig de tekst nog corrigeren en de timing of stijl aanpassen.

De transcriptie verschijnt automatisch op de voorvertoning.

Opnemen met scherm, camera en script

In deze app kun je ook rechtstreeks beeld en geluid opnemen. Via Opnemen en maken kies je uit verschillende opnamevormen, zoals Scherm en camera, Camera, Scherm, Audio en Tekst-naar-spraak.

Met de functie Camera neem je jezelf op voor een korte uitleg of presentatie, terwijl je met Scherm alles vastlegt wat er op je computer gebeurt, bijvoorbeeld bij een softwaredemonstratie. De combinatie Scherm en camera laat beide tegelijk zien, zodat je jezelf in beeld houdt terwijl je het scherm deelt.

Een handige aanvulling daarbij is de optie Script. Die helpt je om zonder hapering te spreken door de tekst tijdens de opname af te lezen. Zo werk je vlotter en vermijd je versprekingen. Na de opname wordt het resultaat automatisch toegevoegd aan het project, klaar om verder te bewerken op de tijdlijn.

Dankzij de optie ‘Script’ kun je de tekst die je wilt inspreken gewoon aflezen.

Tekst naar spraak

Wil je snel een voice-over in je video zonder zelf te spreken? Of wil je een instructievideo die helemaal vrij is van versprekingen en “uhm’s”? Dan biedt Clipchamp een handige oplossing met Tekst-naar-spraak. In plaats van zelf op te nemen, typ of plak je gewoon je tekst in het invoerveld en kies je een stem uit het beschikbare aanbod. Afhankelijk van de taal kun je het stemtype en de spreeksnelheid aanpassen. Clipchamp zet de tekst vervolgens automatisch om in een audioclip die je meteen op de tijdlijn kunt slepen.

Zo voeg je in enkele klikken een bijna natuurlijke voice-over toe zonder opnamewerk. Achteraf kun je het audiobestand nog inkorten, verplaatsen of voorzien van fade-in en fade-out, net als andere audiofragmenten.

Wij kiezen hier de stem Fenna om de voice-over in te spreken.

Sjablonen

Heb je weinig inspiratie of wil je je video snel een professionele uitstraling geven, dan gebruik je de sjablonen. Via de linkerbalk open je de sjabloonbibliotheek, waar je kant-en-klare opzetten vindt voor uiteenlopende projecten, van levensmomenten en promotievideo’s tot game-highlights.

Elke sjabloon bevat al een uitgewerkte structuur en heeft vaak ook muziek of geanimeerde teksten. Je hoeft dus niet vanaf nul te beginnen. Sommige sjablonen gebruik je voor een volledig project, maar vaak zijn ze ook ideaal als intro of outro, waarbij je de sjabloonbeelden en -teksten vervangt door eigen materiaal. Zo behoud je een verzorgde, professionele look zonder dat je alles zelf hoeft op te bouwen of nauwkeurig op de tijdlijn hoeft uit te lijnen.

Selecteer een sjabloon als intro en vervang daarin de voorbeeldtekst door je eigen woorden.

Inhoudsbibliotheek

Ook de inhoudsbibliotheek in Microsoft Clipchamp is grondig herwerkt, zodat je sneller het juiste materiaal voor je video vindt. Waar je vroeger verschillende tabbladen moest doorlopen, werk je nu vanuit één overzicht waarin je vlot royaltyvrije stockafbeeldingen, videoclips, muziek, geluidseffecten, vormen en andere elementen vindt. Naast de duidelijke structuur is er ook de verbeterde zoekfunctie.

Wie bijvoorbeeld achtergrondmuziek wil toevoegen, gaat in de inhoudsbibliotheek naar Audio. Daar kies je uit Alle audio, Muziek en Geluidseffecten. Selecteer je Muziek, dan kun je onder meer het tempo verfijnen. Vervolgens verschijnt een reeks suggesties, telkens met info over de duur van het fragment. Telkens kun je de audio beluisteren. Zodra je een nummer kiest, klik je op het plusteken en wordt de audioclip automatisch op de tijdlijn geplaatst, precies op de positie van de afspeelkop. Voor visuele accenten, zoals overlays, ga je naar Visuele elementen en vervolgens naar Overlays. Daar vind je onder andere overgangs-, game- en natuuroverlays, samen met diverse andere effecten.

Hier hebben we een tekstoverlay geplaatst.

Wat kost Clipchamp? Microsoft Clipchamp is gratis te gebruiken voor basisvideobewerking, zoals knippen, splitsen en het toepassen van effecten. Je kunt zonder abonnement video’s maken en exporteren in hoge kwaliteit (1080p Full HD), zonder watermerk. Daarnaast heb je toegang tot een basisbibliotheek met muziek, beelden en effecten. Gebruik je Microsoft 365, dan krijg je – afhankelijk van je abonnement – toegang tot extra functies, zoals premiumfilters, effecten en aanvullend stockmateriaal. Niet elk abonnement biedt dezelfde mogelijkheden, waardoor sommige premiumonderdelen eventueel nog apart moeten worden aangekocht.

Tekst en titels

Uiteraard wil je in je video een titel en/of aftiteling toevoegen. Je gebruikt daarvoor het menu Tekst, waar je een ruime keuze krijgt aan tekststijlen en animaties. Je sleept eenvoudig een titeloverlay op je eigen beeldmateriaal en past die vervolgens naar wens aan. In het deelvenster Eigenschappen wijzig je de tekstinhoud, het lettertype, de grootte en de kleuren. Ook de timing en animatie kun je verfijnen. Met de optie Vervagen laat je tekst in- en uitfaden, terwijl je via Effecten extra beweging toevoegt, zoals inzoomen, oplichten of een typemachine-effect… Sommige effecten kun je zelfs combineren tot een eigen animatiestijl.

In de Eigenschappen wijzig je de tekstinhoud en -stijl.

Exporteren

Is je project klaar, dan kun je het exporteren. Neem eerst nog even de tijd om alles grondig te controleren. Lopen de overgangen vloeiend? Zijn er geen lege stukken op de tijdlijn en staan er geen typfouten in titels of ondertitels?

Klik vervolgens op Exporteren en kies bij voorkeur 1080p (hoge kwaliteit). Exporteren in 4K is mogelijk, maar is alleen zinvol wanneer ook je bronmateriaal die resolutie ondersteunt. Een hogere resolutie is niet altijd beter, want dat maakt je bestand groter zonder zichtbare kwaliteitswinst.

Geef daarna het project een naam. Standaard wordt de video opgeslagen in OneDrive, maar in het exportvenster kun je eenvoudig een andere locatie kiezen. Je kunt het bestand lokaal bewaren of exporteren naar een van de beschikbare onlinediensten.