macOS 27, het aankomende nieuwe besturingssysteem voor de Mac van Apple, zou flink wat veranderingen krijgen te opzichte van de huidige versie, macOS Tahoe.

Dat meldt Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg. Daarbij wordt vooral het huidige Liquid Glass-design aangepast om op de kritieken van gebruikers in te spelen.

Vorig jaar werd Liquid Glass via macOS Tahoe geïntroduceerd, waarbij er veel transparante glaseffecten te zien waren. Dat viel niet bij alle gebruikers even goed in de smaak, onder andere omdat het wat druk over zou komen en niet alles goed leesbaar zou zijn.

Gurman claimt nu dat het Liquid Glass-ontwerp in macOS Tahoe nog niet helemaal af was, en dat het voor macOS 27 verder uitgewerkt is. Daarbij zouden er betere contrasten, schaduwen en transparantie-effecten in het ontwerp zitten om een rustigere sfeer uit te stralen en tekst beter leesbaar te maken.

Verder zou het besturingssysteem qua code flink worden opgeschoond, waardoor dit mogelijk een verbeterde batterijduur voor apparaten die op macOS draaien oplevert. Daarnaast zal de nieuwe macOS waarschijnlijk ook de nieuwe Siri waar Apple aan werkt krijgen, om veel meer mogelijk te maken met de AI-bot.