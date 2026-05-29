Een onbemande raket van Blue Origin - het bedrijf van Amazon-eigenaar Jeff Bezos - is gisteravond geëxplodeerd.

Bezos liet op social media weten dat het nog te vroeg is om de oorzaak van de explosie vast te stellen, maar dat dit wel wordt onderzocht. Hij spreekt van een zware dag, maar kijkt ook vooruit en meent dat er reparaties zullen plaatsvinden en dat er alsnog gevlogen zal worden.

De raket werd getest om te kijken of de motoren in veiligheid ontstoken konden worden. Het was sowieso niet van plan om de raket te lanceren. In plaats van dat de test zonder problemen verliep, ontstond er een enorme vuurbal.

De Blue Origin-raket - die de naam New Glenn draagt - had eigenlijk volgende week gelanceerd moeten worden met als missie om 48 satellieten in de ruimte los te laten. De raket is al drie keer eerder in de ruimte geweest.

De Amerikaanse ruimte Nasa geeft aan dat het meehelpt met het onderzoek naar de oorzaak, en dat dergelijke situaties een noodzakelijk kwaad zijn bij ruimtevaart en de ontwikkeling van zware raketten.