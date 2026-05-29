Bezos liet op social media weten dat het nog te vroeg is om de oorzaak van de explosie vast te stellen, maar dat dit wel wordt onderzocht. Hij spreekt van een zware dag, maar kijkt ook vooruit en meent dat er reparaties zullen plaatsvinden en dat er alsnog gevlogen zal worden.
De raket werd getest om te kijken of de motoren in veiligheid ontstoken konden worden. Het was sowieso niet van plan om de raket te lanceren. In plaats van dat de test zonder problemen verliep, ontstond er een enorme vuurbal.
De Blue Origin-raket - die de naam New Glenn draagt - had eigenlijk volgende week gelanceerd moeten worden met als missie om 48 satellieten in de ruimte los te laten. De raket is al drie keer eerder in de ruimte geweest.
De Amerikaanse ruimte Nasa geeft aan dat het meehelpt met het onderzoek naar de oorzaak, en dat dergelijke situaties een noodzakelijk kwaad zijn bij ruimtevaart en de ontwikkeling van zware raketten.
Nasa heeft onlangs ook een samenwerkingscontract ter waarde van 188 miljoen dollar met Blue Origin gesloten, omdat laatstgenoemde bedrijf een maanlander gaat bouwen die gebruikt gaat worden bij het Artemis-programma. Eerder deze week onthulde Nasa plannen voor een permanent bemande maanbasis. De vrees is dat de explosie er voor gaat zorgen dat de plannen uitgesteld moeten worden.