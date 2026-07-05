Vergeet Edge, Firefox, Safari en Chrome! Het Noorse Opera Browser is een sterk alternatief met een gratis VPN en ingebouwde AI-functies. Ook handig: de browser blokkeert opdringerige advertenties, zodat je rustiger kunt internetten.​ Je kunt ook nog eens rechtstreeks met vrienden appen.

Opera bouwde sinds halverwege de jaren 90 een haast smetteloze reputatie op. Niet voor niets wist het programma de afgelopen drie decennia een trouwe groep gebruikers aan zich te binden. Door de jaren heen heeft het zich ontwikkeld van een lichtgewichtbrowser tot een krachtige tool met geavanceerde mogelijkheden. De recentste versie van Opera heeft een sterke focus op privacy, snelheid en slimme assistentie. Waar andere browsers vaak afhankelijk zijn van extensies voor extra functionaliteit, kiest Opera Browser voor een geïntegreerde aanpak. Er zijn diverse nuttige extra's ingebouwd zonder dat je hiervoor iets hoeft te installeren.

Opera downloaden

Zodra je www.opera.com bezoekt, detecteert de website automatisch jouw huidige besturingssysteem. Klik op Download now om de juiste versie voor Windows, macOS of Linux op te halen. Gebruik je Windows, dan dubbelklik je op het exe-bestand om de installatie te starten. Kies Accept & Install en bepaal in het volgende scherm of de ontwikkelaar gebruikersstatistieken mag verzamelen. De meeste mensen willen dat logischerwijs liever niet. Via Configureer dit in de instellingen haal je daarom alle vinkjes weg. Voer via Bevestig keuzes de installatie uit en start het programma.

Voorkom dat Opera allerlei gegevens voor gepersonaliseerde content en advertenties verzamelt.

Opera instellen

Opera vraagt in het introductiescherm of je de browser voor het eerst gebruikt. Kies je voor Ja, ik ben nieuw hier, dan helpt Opera je stap voor stap op weg voor je eerste browsesessie.. Handig is dat je favorieten en de browsegeschiedenis uit een andere browser kunt importeren. In de volgende stap stel je Opera eventueel als standaardbrowser in. Vind je dat momenteel nog wat vroeg, dan kan dat natuurlijk ook op een later moment. In de stappen daarna stel je een kleurenschema (licht of donker) en achtergrondafbeelding in.

Importeer gegevens uit een andere browser, zoals al jouw favoriete websites.

Ingebouwde ad-blocker

Het is verstandig om het schuifje onder Blokkeer advertenties aan te zetten, want daarmee activeer je een zogeheten adblocker. Het is, in tegenstelling tot andere browsers, dus niet nodig om hiervoor een aparte plug-in te installeren. In het laatste scherm voeg je de gewenste socialmedia-apps toe. Tijdens het browsen kun je namelijk rechtstreeks chatten met bekenden, maar daarover later meer! Bevestig als laatste met Gereed / Begin met browsen.

Voeg vanuit het introductievenster alvast Facebook Messenger, WhatsApp en Instagram toe aan Opera.

Eerste verkenningsrondje

Het uiterlijk lijkt erg op dat van al die bekende browsers. Wanneer je gegevens uit een ander programma hebt geïmporteerd, komt de Bladwijzerbalk je wellicht bekend voor. Hier vind je alle bladwijzers van favoriete websites. Verder is er bovenin uiteraard een adresbalk. Je ziet ook dat Opera Browser aan de linkerkant een zijvenster heeft. Hierin vind je nuttige gereedschappen waarmee we later aan de slag gaan.

Als je een nieuw tabblad opent, komt de zogenoemde Snelkiezer tevoorschijn. Naast een zoekbalk tref je hier wat koppelingen naar adverteerders aan. Die kun je eenvoudig verwijderen. Zweef met de muisaanwijzer boven een tegel en klik op de drie puntjes. Kies nu Naar prullenbak verplaatsen. Via Een website toevoegen voeg je naar eventueel zelf nuttige webadressen aan de Snelkiezer toe.

Geef aan welke websites je een plekje in de Snelkiezer wilt geven.

Het nut van een VPN

Voordat we met de VPN-functie aan de slag gaan, is een korte introductie wel op zijn plaats. VPN staat voor Virtual Private Network. Deze techniek versleutelt jouw netwerkverkeer en leidt de online datastroom om via een externe server.

Een VPN is om meerdere redenen nuttig. Allereerst kunnen websites en advertentienetwerken je minder makkelijk volgen, omdat je echte ip-adres verborgen blijft. Dankzij de versleutelde verbinding is een VPN ook bruikbaar op openbare netwerken. Het maakt je minder kwetsbaar voor hackers.

Verder is een VPN-verbinding een perfecte methode om online regiorestricties te omzeilen. Is een bepaalde website of streamingdienst vanaf jouw geografische locatie niet beschikbaar, dan los je dit dus met een VPN op. Verblijf je bijvoorbeeld ergens buiten de Europese Unie? Als je met een Nederlandse VPN-server verbinding maakt, kun je vaak moeiteloos NPO Start of een andere Nederlandse videodienst openen.

VPN inschakelen

Lijkt zo'n VPN je wel wat? Bij veel andere browsers heb je hiervoor extern gereedschap nodig, maar in Opera Browser werk je rechtstreeks via deze beveiligde verbinding. Houd er wel rekening mee dat alleen netwerkverkeer van en naar de Opera Browser is beschermd. Internetverkeer van andere toepassingen op jouw computer, zoals bijvoorbeeld je e-mailclient, is dus niet beveiligd.

Klik linksboven op het rode Opera-logo en open de Instellingen. Je navigeert vervolgens aan de linkerkant naar VPN, waarna je het schuifje achter Schakel VPN in aanzet. Merk op dat er voor de adresbalk een gekleurd VPN-logo verschijnt. Hiermee zet je de verbinding op elk moment aan of uit. Wil je permanent een versleutelde verbinding? Zet in dat geval de optie Maak verbinding met de VPN voordat je jouw browser start aan.

Klik op de VPN-knop en zie onder welk alternatief ip-adres je momenteel werkt.

Andere serverlocatie

Er bestaan wel meer gratis VPN-diensten, maar die hebben nagenoeg altijd een datalimiet. De geïntegreerde VPN-functie heeft als voordeel dat je zonder extra kosten onbeperkt onder een alternatief ip-adres kunt browsen. Bovendien wissel je ook nog eens eenvoudig van serverlocatie. Klik eerst op VPN en daarna op het huidige ip-adres. Kies nu tussen de continenten Europa, Azië of Noord- en Zuid-Amerika. Als je een stabiele verbinding belangrijk vindt, kun je ook nog Optimale locatie selecteren. Wil je een serverlocatie in een specifiek land kiezen? Met een Opera VPN-Pro heb je toegang tot VPN's in 48 landen. Een abonnement kost 4 euro per maand.

Wissel met de gratis VPN-functie tussen diverse mondiale serverlocaties.

AI-assistent oproepen

Je kunt een AI-assistent als ChatGPT of Google Gemini natuurlijk in een apart tabblad openen. Veel mensen doen dit dan ook en switchen tijdens het browsen telkens naar dit tabblad om de chatrobot iets te vragen. In Opera Browser is de AI-assistent tijdens het internetten altijd beschikbaar. Handig voor het geval je iets over de bezochte webpagina of een bepaald product in een webshop wilt weten.

Klik rechtsboven in de knoppenbalk op AI om een rechterzijvenster te openen. Je kunt de chatrobot werkelijk van alles vragen. Typ gewoon een tekst in het invoerveld en klik op het pijltje voor een passend antwoord. Heel soms verschijnen er ineens Engelstalige antwoorden, maar de voertaal is over het algemeen Nederlands. Heeft jouw computer een microfoon*? Dan kun je via het pictogram van het microfoontje een tekst eventueel ook dicteren.

*Bij laptops is dat vrijwel altijd het geval.

Opera AI opent naast de huidige webpagina aan de rechterkant.

Bruikbare AI-functies

Opera AI telt een aantal nuttige functies. Zo kun je het huidige webartikel samenvatten of de belangrijkste punten opsommen. Klik bovenaan het AI-venster bijvoorbeeld op Wat gebeurt er op deze pagina op dit moment of Haal de belangrijkste punten van deze pagina. Welke optie er daadwerkelijk verschijnt, is afhankelijk van welke webpagina je bezoekt.

Onder elke gegenereerde tekst verschijnen er in Opera AI diverse pictogrammen. Klik je bijvoorbeeld op het speakertje, dan leest een vrouwelijke stem de woorden hardop voor. De uitspraak klinkt verrassend natuurlijk! Gebruik het pictogram met twee vierkantjes om een tekst naar een ander programma te kopiëren. Ten slotte is de knop PDF de moeite waard, want daarmee bewaar je een pdf-document.

Naast het genereren van teksten kan deze veelzijdige AI-assistent trouwens ook afbeeldingen en illustraties maken. Vertel zo gedetailleerd mogelijk wat voor plaatje je nodig hebt. Je hoeft niet met het eerste ontwerp akkoord te gaan. Voeg net zo lang verzoekjes toe voor een aangepaste weergave of een ander kleurenpalet totdat het gewenste resultaat is bereikt. Tevreden? Klik dan binnen de afbeelding rechtsboven op de downloadknop om het bestand te bewaren.

Geen zin om een productpagina volledig uit te pluizen? Genereer dan in Opera AI een samenvatting.

Schermruimte AI-assistent

Bij uitgebreide teksten biedt het rechterzijvenster wellicht wat weinig ruimte. Een oplossing is om dit venster te verbreden. Zweef hiervoor met de muisaanwijzer boven de scheidingslijn tussen de webpagina en Opera AI. Vervolgens beweeg je de cursor met ingedrukte muisknop naar links. Wil je nóg meer ruimte? Je opent de AI-assistent net zo makkelijk schermvullend. Klik hiervoor rechtsboven op het pictogram met het vierkant en de pijl.

Voor meer schermruimte verplaats je de AI-assistent naar een eigen browsertabblad.

ChatGPT in Opera Browser Werkt ChatGPT naar jouw mening prettiger dan Opera AI, dan kun je deze AI-assistent aan Opera Browser toevoegen. Ga via het rode Opera-logo linksboven naar Instellingen en klik op Opera AI. Zet nu het schuifje achter ChatGPT in de zijbalk aan. Merk op dat het bijbehorende logo in de linkerzijbalk verschijnt. Klik daarop om ChatGPT meteen te gebruiken. Wie Opera AI maar niks vindt, kan deze AI-assistent verbergen. Deactiveer in dat geval het schuifje achter Opera AI.

Opera Browser bevat ook ChatGPT, al is dit wel ietwat verstopt.

Chatdiensten toevoegen

Pak je tijdens computersessies regelmatig je smartphone om met bekenden te appen? Dankzij Opera Browser kun je dat gewoon op je computer doen. Misschien koos je in het introductievenster al voor WhatsApp of Facebook Messenger. Je ziet dan in de linkerzijbalk het bijbehorende groene of blauwe pictogram. Zo niet, dan klik je helemaal linksonder op de drie puntjes. Vink bij de onderdelen Messengers en Sociale media alle diensten aan die je in Opera Browser wilt gebruiken. Via Laat meer zien verschijnen er nog wat opties. Bekijk meteen ook even of je nog meer diensten in de linkerzijbalk wilt weergeven, zoals een agenda, e-mailclient en muziekspeler. De mogelijkheden zijn groot!

Voeg jouw favoriete chatdiensten en sociale media toe aan de zijbalk van Opera Browser.

Met vrienden appen

Zodra je alle diensten eenmaal aan Opera Browser hebt toegevoegd, log je in met je persoonlijke account. Dat gaat bij iedere dienst op een (iets) andere manier. Aangezien de meeste mensen dagelijks een beroep doen op WhatsApp, gebruiken we deze chatdienst als voorbeeld.

Klik in de linkerzijbalk op het groene WhatsApp-logo. Er opent een zijvenster met een QR-code. Film die met je smartphonecamera en tik daarna op de weergegeven link. Geef via Ga door toestemming om Opera Browser aan het WhatsApp-account te koppelen. Film de QR-code nu opnieuw. Binnen enkele seconden verschijnen alle openstaande gesprekken in de browser.

Film met je smartphone een QR-code om jouw WhatsApp-account in de browser te openen.

WhatsApp gebruiken binnen Opera

De mogelijkheden van WhatsApp zijn ongeveer hetzelfde als je van de mobiele app gewend bent. Je kunt onder meer teksten, documenten, foto's, video's, emoticons en spraakberichten naar bekenden sturen. Helaas ontbreekt er wel een functie om te (video)bellen.

Wil je WhatsApp bij nader inzien toch niet in Opera Browser gebruiken? Klik dan rechtsboven in het zijvenster op de drie puntjes en kies Uitloggen / Uitloggen. Je profiel is nu niet meer aan de browser gekoppeld. Behalve WhatsApp kun je ook accounts van onder andere Facebook Messenger, Instagram, Gmail, Bluesky en X (voorheen Twitter) toevoegen aan Opera Browser. Meld jezelf aan met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Klets tijdens het browsen gezellig met familie en vrienden.

Tot slot

Je kunt in Opera Browser nog veel meer interessante functies verkennen. Zo koppel je meerdere tabbladen aan een groep en deel je eenvoudig bestanden tussen al jouw apparaten. Verder creëer je meerdere werkruimtes, zodat je privé en werk makkelijk gescheiden houdt. Als laatste installeer je Opera ook op smartphones en tablets. Zo heb je overal dezelfde browsegegevens en instellingen bij de hand!

Veelgestelde vragen Wat is het voordeel van een browser met ingebouwde VPN? Een browser met ingebouwde VPN versleutelt het verkeer binnen die browser en verbergt je echte IP-adres voor websites. Dat kan nuttig zijn op openbare wifi-netwerken of bij sites met regiobeperkingen. Let wel op: meestal beschermt zo'n VPN alleen browserverkeer, niet automatisch apps zoals e-mailprogramma’s, cloudopslag of downloadsoftware. Hoe veilig is browsen met een gratis VPN? Een gratis VPN kan veiliger zijn dan browsen zonder versleuteling, vooral op openbare netwerken. De veiligheid hangt af van het privacybeleid, de gebruikte servers en welke gegevens de aanbieder verzamelt. Controleer daarom altijd of er datalimieten, logboeken of betaalde upgrades zijn. Voor gevoelige taken zoals bankieren blijft een betrouwbaar netwerk belangrijk. Waarom gebruiken browsers steeds vaker AI-functies? Browsers gebruiken AI omdat veel online taken sneller gaan met samenvattingen, vertalingen, zoekhulp en tekstsuggesties. Een AI-assistent kan bijvoorbeeld lange pagina's inkorten of vragen beantwoorden terwijl je op dezelfde website blijft. Controleer bij gevoelige informatie wel welke gegevens naar de AI-dienst worden gestuurd. Waar moet je op letten bij het kiezen van een alternatieve browser? Let op 5 punten: privacy-instellingen, extensie-ondersteuning, snelheid, synchronisatie en ingebouwde functies. Een browser met veel extra's kan handig zijn, maar controleer ook of je die functies echt gebruikt. Wie overstapt, kan meestal bladwijzers, wachtwoorden en geschiedenis importeren vanuit een andere browser.