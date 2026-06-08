Mozilla is van plan om de Firefox-browser met een ingebouwde adblocker die het zelf heeft gemaakt te leveren.

Dat heeft het bedrijf bevestigd aan Techlore. Hoewel er nog weinig bekend is over de adblocker, is de functie volgens het bedrijf zo genormaliseerd dat de browser standaard er mee uitrusten een logische keuze is. Veel mensen downloaden nu al extensies voor browsers om advertenties op websites te blokkeren.

Firefox is sinds enkele maanden al uitgerust met de adblockengine van Brave, een concurrerende browser, maar die wordt nog niet gebruikt. Het is echter juist deze technologie waarmee Mozilla op dit moment experimenteert om tot een eigen adblocker te komen.