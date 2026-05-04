De Amerikaanse gamewinkelketen GameStop heeft een bod uitgebracht op de veilingwebsite eBay.

In eerste instantie claimde The Wall Street Journal te hebben vernomen van bronnen dat het bod zou worden uitgebracht, maar dat is inmiddels gebeurd. GameStop heeft ongeveer 55,5 miljard dollar over voor het bedrijf. Daarmee moet de directie van eBay overtuigd worden, maar anders wil GameStop zich blijkbaar op aandeelhouders richten.

Het nieuws is opvallend, omdat eBay op de beurs ongeveer vier keer zoveel waard is als eBay. GameStop heeft daarbij een turbulent verleden achter de rug. De gamewinkelketen was bijna failliet door de terugnemende fysieke gameverkoop. Het bedrijf werd echter gered doordat beleggers massaal aandelen van het bedrijf kochten.