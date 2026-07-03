Apple brengt eind dit jaar mogelijk een nieuw MacBook-model uit in de vorm van de MacBook Ultra: een laptop met een dun design en een touchscreen.

Er gaan al geruime tijd geruchten over deze nog onaangekondigde MacBook Ultra, maar de laatste weken zijn er meer details gelekt die wijzen op de komst van het apparaat. De eerste geruchten gingen al in 2023, dus fans wachten al een lange tijd op de nieuwe laptop

Laptop met touchscreen

Het meest unieke aspect aan de MacBook Ultra wordt vermoedelijk een touchscreen. Hoewel wijlen Apple-baas Steve Jobs ooit de beruchte uitspraak deed dat touchscreens op een MacBook ergonomisch verschrikkelijk zouden zijn, lijkt Apple er nu toch aan te geloven.

Het zou daarbij om een oled-scherm gaan voor haarscherp beeld. Daarbij zou de laptop multi-touch bieden, net zoals de iPad Pro en de iPhone. Apple-gebruikers zijn immers gewend om meerdere vingers te gebruiken om snel in- en uit te zoomen op touchscreens, en Apple zou dat willen doorzetten.

In het verlengde daarvan zou het scherm aanraken met je vinger of een knop indrukken een nieuw soort menu tevoorschijn toveren met opties die afhangen van de context. Mogelijk wordt ook de Apple Pencil ondersteund.

Overigens moet de MacBook Ultra de gebruiker vooral keuzemogelijkheden bieden. Als men liever geen touchscreen gebruikt, dan is er altijd nog een toetsenbord en trackpad.

Twee versies, dun ontwerp

Er zouden twee versies komen: een MacBook Ultra met een 14 inch scherm en eentje met een 16 inch scherm. De laptops zouden de codenaam K114 en K116 dragen. Het oled-scherm zou zoals gebruikelijk met de technologie accuratere kleuren en zwartwaarden kunnen weergeven.

De MacBook Ultra zou volgens de geruchten ook dunner en lichter worden dan andere MacBook Pro-modellen. Er wordt gesproken van volledig redesign, dat overeenkomt met een herontwerp die past bij de nieuwe MacBook Pro die Apple volgens geruchten ergens in 2027 uitbrengt. Hoe dan ook is de laptop nog niet officieel onthuld, dus er zijn nog geen beelden van beschikbaar - de foto's in dit artikel zijn van eerder verschenen MacBook-modellen.

Specificaties

Volgens de geruchten maakt de MacBook Ultra gebruik van de M5 Pro- en M5 Max-chips. Het zou daarbij wel gaan om de eerste modellen - een tweede generatie van de MacBook Ultra zou overstappen op de krachtigere M6 en M7.

Aangezien oledschermen minder stroom verbruiken, zou dit goed nieuws zijn voor de batterijduur van de MacBook Ultra. Niet dat huidige MacBook Pro-eigenaren veel te klagen hebben: die kunnen ook al zo'n 30 uur mee op een volle lading. Verder zou de laptop mogelijk ook ingebouwde 5G-ondersteuning hebben en zijn mensen dus niet alleen meer van wifi of een hotspot afhankelijk.

Prijs en releasedatum

Volgens de meest recente geruchten kan de MacBook Ultra ergens eind dit jaar of begin volgend jaar uitkomen. De productie zou voor eind dit jaar gepland staan. Het is onwaarschijnlijk dat de laptop tijdens het iPhone 18 Pro-evenement in september wordt aangekondigd, maar mogelijk wel ergens later in dit jaar, al kan dit nog altijd veranderen.

Qua prijs verwachten we mogelijk de duurste MacBook die Apple ooit heeft uitgebracht. Het bedrijf heeft onlangs al de prijzen van diverse MacBooks en iPads verhoogd vanwege de stijgende kosten voor geheugen. De goedkoopste MacBook Pro kost nu 2229 euro, dus de MacBook Ultra komt daar waarschijnlijk ver boven te liggen.

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Nieuw marktsegment voor Apple

Als de geruchten blijken te kloppen, dan boort Apple met hun MacBook Ultra een voor hen nieuw marktsegment aan. Mensen die een touchscreen op hun laptop willen zijn aangewezen op Windows-laptops of de iPad, maar laatstgenoemde is logischerwijs minder krachtig dan een laptop.