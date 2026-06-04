De eerder dit jaar uitgekomen MacBook Neo blijkt een populaire laptop te zijn. Zo populair, dat Apple blijkbaar de initiële schattingen voor verscheepte exemplaren heeft verdubbeld.

Apple zou eerst van plan zijn om in 2026 in totaal 5 miljoen exemplaren naar winkels te verschepen, maar dat zijn er volgens analist Ming-Chi Kuo (via MacRumors) al 10 miljoen geworden. Daarbij meldt marktonderzoeksbedrijf IDC ook dat de MacBook Neo goed verkoopt.

De MacBook Neo werd afgelopoen maart aangekondigd en uitgebracht en wordt gezien als het nieuwe instapmodel. De laptop is namelijk vanaf 699 euro te koop. Het toestel is voorzien van een A18 Pro-chip en een 13-inch Liquid Retina-display. Met dit model richt Apple zich op een bredere doelgroep, zoals studenten en gebruikers die een compacte laptop zoeken voor hun dagelijkse taken zonder de hoofdprijs te betalen.

Wat meteen in het oog springt bij de MacBook Neo is het uiterlijk. Er zijn verschillende kleuren beschikbaar, namelijk zilver, indigo, citrus en blos. De behuizing is daarbij gemaakt van 90 procent gerecycled aluminium en weegt 1,23 kilogram, wat hem geschikt maakt om overal mee naartoe te nemen. Het 13-inch scherm heeft een resolutie van 2408 bij 1506 pixels en een helderheid van 500 nits.

In onze ID-review gaf Jeroen een 8,7 aan de laptop: "De MacBook Neo is een indrukwekkend stille en snelle laptop die veel gebruiksgemak biedt voor een relatief lage prijs. Hoewel je inlevert op luxe zoals een verlicht toetsenbord en de toekomstbestendigheid van het werkgeheugen een gok blijft, is de bouwkwaliteit uitstekend. Het is hiermee een van de fijnste laptops van dit moment, zeker wanneer je hem met korting kunt aanschaffen."