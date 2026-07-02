Apple zou volgend jaar wel eens een nieuwe MacBook Pro en iPad Pro kunnen uitbrengen. Daarnaast lijkt er ook progressie te worden geboekt om de nieuwe Siri naar Europa te brengen.

Om met de nieuwe fysieke Apple-producten te beginnen: volgens Bloomberg wil Apple in de eerste helft van 2027 nieuwe versies van de MacBook Pro en iPad Pro uitbrengen.

Nieuwe iPad-modellen

Apple zou werken aan vier nieuwe iPad Pro-modellen met snellere chips. Afgelopen oktober kwam er een nieuwe iPad Pro uit, maar deze nieuwe iPads zouden dus nog sneller worden. Die snelheid is onder andere nodig voor het gebruik van AI.

Nieuwe MacBook Pro

Daarnaast zou er dus gewerkt worden aan een nieuw instapmodel van de MacBook Pro. Intern wordt deze laptop de K104 genoemd. Afgelopen maart bracht Apple een nieuwe dure MacBook Pro en budgetlaptops in de vorm van MacBook Neo uit. Die laatste laptops gebruiken echter de A18-chip, bedoeld voor de iPhone, terwijl de nieuwe MacBook wel echt zijn Pro-naam eer aan moet doen.

Voordat het zover is zullen in september waarschijnlijk eerste de vouwbare iPhone Ultra, alsmede de iPhone 18 Pro en Pro Max verschijnen. Daar lees je hier meer over.

De nieuwe Siri mogelijk toch naar Europa?

Dan nog ander Apple-nieuws, en wel over het vernieuwde Siri dat onlangs als ontwikkelaarsversie uitkwam in landen als de Verenigde Staten, maar nog niet in Europa. Deze vernieuwde AI-assistent komt nog niet naar Europa vanwege de Digital Markets Act, waarbij Apple zijn besturingssysteem niet goed zou openen voor concurrerende AI-assistenten. Apple claimt dat het Europa's schuld is en dat het bedrijf geen keuze heeft.

Volgens Reuters zijn er inmiddels echter constructieve gesprekken tussen de Europese Unie en Apple-ceo Tim Cook gehouden. Dat zou mogelijk betekenen dat wanneer later dit jaar de bèta voor de nieuwe Siri wordt uitgerold, Europese landen misschien toch ook toegang krijgen tot de vernieuwde AI-assistent.

Slimme AI-assistent