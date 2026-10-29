Na maanden aan geruchten heeft Apple gisteren eindelijk hun nieuwe MacBook Pro met touchscreen uit de doeken gedaan.

Er gingen al geruime tijd geruchten over de komst van de eerste Apple-laptop met een touchscreen, en gisteren onthulde Apple de nieuwe MacBook Pro. Daarbij blijkt inderdaad dat de MacBook Pro uitgerust wordt met een oledscherm die touchscreenbesturing bevat, of wat Apple een 'ProLED XDR'-scherm noemt.

Het touchscreen werkt zoals je gewend bent: plaats je vinger op het scherm en je kunt vervolgens met je vinger elementen besturen. Ook verschijnt er een nieuw menu rondom de vinger met diverse opties. Men kan er ook altijd voor kiezen om muisbesturing te gebruiken, en de interface op het scherm past zich daarop aan. Ook uniek is een lichtgevend Apple-logo aan de achterkant van de laptop.

Meerdere versies

Er komen meerdere versies uit van de nieuwe MacBook Pro: eentje met een M5 Pro-chip en eentje met een M5 Max-chip, en van elk zijn ook weer twee varianten beschikbaar. Het gaat om de krachtigste chips van Apple. Het bedrijf heeft onlangs een iMac en MacBook Pro met de M6-chip aangekondigd, maar de M5 Pro en M5 Max blijven vooralsnog krachtiger.

De reguliere MacBook pro met de M5 Pro-chip heeft vijftien cpu cores en zestien gpu cores, en een krachtigere versie heeft achttien cpu cores en twintig gpu cores. Van de M5 Max-chip zijn er versies met achttien cpu cores en 32 gpu cores, alsmede achttien cpu cores en veertig gpu cores. Daarbij kan er ook nog eens gekozen worden tussen een scherm van 14 inch en 16 inch.

Uitgerust met dynamisch eiland

Nieuw is dat deze MacBook Pro's uitgerust worden met een dynamisch eiland. Het is voor het eerst dat de laptops van Apple dit hebben, nadat hun iPhones dat al wel enkele jaren gebruiken. Het gaat om een interactieve balk bovenaan het scherm, waarop bijvoorbeeld meldingen over de batterijduur en informatie over media dat wordt afgespeeld kan verschijnen.

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Prijzen en releasedatum

De goedkoopste versie van de MacBook Pro van 14 inch met M5 Pro-chip kost 3349 euro, terwijl de laptops met een 16 inch scherm minstens 3949 euro kosten. Wanneer men voor de krachtigere M5 Max-chip gaat, liggen de vanafprijzen op 5249 euro voor een 14 inch scherm en 5649 voor een 16 inch scherm. De prijzen kunnen snel oplopen: door de MacBook Pro met de beste chip, het grootste scherm en de meeste geheugen te kiezen, kan de prijs boven de 10.000 euro komen te liggen.