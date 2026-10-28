Apple heeft gisteren nieuwe versies van de iMac en MacBook Pro uit de doeken gedaan. Qua uiterlijk blijven deze versies grotendeels gelijk aan de vorige modellen, maar dankzij de nieuwe M6-chip zijn ze een stuk sneller en krachtiger.

Het was al bekend dat Apple nieuwe versies van de iMac en MacBook Pro zou onthullen die gebruik zouden maken van de M6-chip. Dat is gisteren eindelijk gebeurd.

De nieuwe iMac

De nieuwe iMac blijft zoals gezegd qua uiterlijk nagenoeg gelijk aan de versie uit 2024: een dunne desktopcomputer waarin de computer zelf en het scherm één zijn. Dat scherm is 24 inch groot en heeft een 4,5K Retina-display. Ook de beschikbare, felle kleuren blijven gelijk, met blauw, roze, groen, oranje, paars, geel en zilver.

Het belangrijkste is dat de nieuwe iMac krachtiger wordt dan het vorige model. Er komen twee versies beschikbaar, elk met een variant op de M6-chip, die eerder dit jaar al in de Mac Mini debuteerde. De goedkoopste versie gaat 1819 euro kosten, waarbij de M6 tien gpu- en tien cpu-cores heeft.

Daarnaast is er 16 GB aan geheugen aanwezig en 256 GB aan opslagruimte. Er zijn twee Thunderbolt 4-aansluitingen om bijvoorbeeld 6K-monitoren en andere accessoires aan te sluiten. De sterkere versie wordt geleverd vanaf 2019 euro en bevat twaalf gpu- en cpu-cores, en heeft vier Thunderbold 4-aansluitingen.

Ook nieuw is dat de nieuwe iMac Wi-Fi 7 en Bluetooth 6 ondersteunt dankzij de nieuwe Apple N1-netwerkchip. Dat moet voor sneller internet zorgen via wifi. Mensen die op ethernet willen betalen 35 euro meer, maar dan is wel een snelheid van 2,5 Gbit per seconde mogelijk. Daarnaast zorgt de Dual 16-core Neural Engine voor betere AI-prestaties - tot wel vijf keer beter dan de iMac met de M4-chip.

De nieuwe iMac kan vanaf vanavond 18:10 uur besteld wordt, maar vanaf 6 november gaat hij officieel in de verkoop.

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Nieuwe MacBook Pro

Apple kondigde zoals gezegd ook een nieuwe MacBook Pro aan. De laptop met een 14 inch scherm heeft ook de M6-chip. Het is daarbij wel de instapversie van de M6. De M6-chip bevat een 12-core CPU en GPU, wat zorgt voor snellere verwerking van zowel alledaagse als intensieve taken. Ook hier zorgen de Neural Accelerators voor sneller AI-gebruik.

De nieuwe MacBook Pro ondersteunt net als de nieuwe iMac wifi 7 en Bluetooth 6, wat zorgt voor snellere draadloze verbindingen. Met een batterijduur tot 24 uur kunnen gebruikers langer werken zonder op te laden. Dit maakt de laptop ideaal voor mensen die veel onderweg zijn.

Het instapmodel van de nieuwe MacBook komt met 16 GB aan ram, maar er zijn ook versies met 24 en 32 GB. Ook zit er standaard ssd-opslag van 1 TB in, al zijn er ook versies met 2 TB en 4 TB. Apple stopt dus met met nieuwe MacBook Pro-modellen met 512 GB aan opslagruimte leveren.

Net als bij de nieuwe iMac is het uiterlijk van de nieuwe MacBook Pro ook ongewijzigd, met hetzelfde scherm en dezelfde vormgeving.

De 14-inch MacBook Pro met M6 is ook vanaf vanavond te bestellen en vanaf 6 november verkrijgbaar. De adviesprijs begint bij 2329 euro, met een onderwijskorting beschikbaar voor studenten en docenten. Met die adviesprijs is de nieuwe MacBook Pro 100 euro duurder dan vorige modellen.

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