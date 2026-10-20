Apple heeft een evenement aangekondigd voor 28 oktober. Waarschijnlijk wordt daar een nieuw MacBook Pro-model uit de doeken gedaan, en mogelijk ook een nieuwe iPad Mini.

Het evenement heet 'Pro and tell', en daarmee lijken eerdere geruchten over de onthulling van een nieuwe MacBook Pro min of meer bevestigd. Eerder deze maand werd al geclaimd dat het bedrijf eind deze maand een evenement zou houden waar de nieuwe MacBook Pro zou worden onthuld.

Voor het evenement zijn diverse journalisten uitgenodigd. Het ligt voor de hand dat Apple de onthulling van zijn nieuwe producten ook op internet deelt, al is nog niet bekend hoe precies - bijvoorbeeld via een livestream of video's online. Duidelijk is dat het evenement in ieder geval op 28 oktober om 18:00 uur Nederlandse tijd begint.

MacBook Pro met touchscreen

Geruchten over de nieuwe MacBook Pro doen al geruime tijd de ronde. Eerst werd geclaimd dat het nieuwe model MacBook Ultra zou gaan heten, maar inmiddels wordt er toch van uitgegaan dat de Pro-naam wordt aangehouden.

Het meest unieke aspect aan de nieuwe MacBook Pro wordt hoogstwaarschijnlijk een touchscreen. Hoewel wijlen Apple-baas Steve Jobs ooit de beruchte uitspraak deed dat touchscreens op een MacBook ergonomisch verschrikkelijk zouden zijn, lijkt Apple hier nu toch voor de te kiezen. Het zou de eerste laptop van Apple worden met een touchscreen. Wel zouden er nog altijd een toetsenbord en trackpad aanwezig zijn.

Het zou daarbij om een oled-scherm gaan voor haarscherp beeld. Daarbij zou de laptop multi-touch bieden, net zoals de iPad Pro en de iPhone. Apple-gebruikers zijn immers gewend om meerdere vingers te gebruiken om snel in- en uit te zoomen op touchscreens, en Apple zou dat willen doorzetten.

Wanneer de nieuwe MacBook Pro uitkomt is nog niet bekend, al gaan er geruchten over 6 november. Op de avond van 5 november zou de indeling van Apple's winkels namelijk op de schop gaan ter voorbereiding van de release van de nieuwe MacBook Pro.

iPad Mini 8

Er gaan ook al geruime tijd geruchten over de komst van de iPad Mini 8, en het is mogelijk dat die tablet op 28 oktober ook wordt aangekondigd. Ook deze nieuwe iPad zou een oledscherm krijgen.

Het ontwerp van de iPad Mini zou mogelijk ook verschillen van eerdere edities. Onlangs lekte er al een nieuwe Smart Folio-hoes voor de nieuwe iPad Mini, dus waarschijnlijk passen eerdere hoezen er niet op.

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Tweede evenement in maand tijd