Vanaf 20 mei betalen nieuwe PlayStation Plus-leden 1 euro per maand meer, in ieder geval voor het PS Plus Essential-abonnement.

Dat heeft Sony vandaag aangekondigd. Dat betekent dat nieuwe abonnees vanaf woensdag 9,99 euro per maand betalen in plaats van 8,99 euro per maar voor een Essential-abonnement. Een abonnement voor drie maanden gaat 27,99 euro kosten in plaats van 24,99 euro.

Sony heeft niets gecommuniceerd over of de duurdere 'tiers' van PlayStation Plus, Extra en Premium, ook in prijs stijgen. Het bedrijf geeft als reden voor de prijsstijging de huidige marktomstandigheden, maar geeft niet meer details. Huidige leden van PlayStation Plus gaan niet meer betalen, totdat ze hun abonnement opzeggen en opnieuw afsluiten of aanpassen.

Met een PlayStation Plus Essential-abonnement kunnen mensen online multiplayergames spelen en krijgt men maandelijks een aantal gratis games - meestal drie stuks. Zolang men lid blijft, kan men die games altijd blijven spelen. Een Extra-abonnement gooit daar ook tientallen andere games bij, enigszins vergelijkbaar met Xbox Game Pass. Premium bevat ook klassieke PlayStation-games en een soort proefversies van spellen.