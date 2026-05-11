Wingtech, het Chinese bedrijf dat eigenaar is van de oorspronkelijk Nederlandse producent van halfgeleiders Nexperia, eist 8 miljard dollar (ongeveer 6,8 miljard euro) van de Nederlandse staat.

Afgelopen september ontstond er ruzie tussen Nederland en China. De Nederlandse overheid greep in bij de chipfabrikant uit Nijmegen vanwege zorgen over nationale veiligheid en spionage door de Chinese ceo Zhang Xuezheng. Nederland greep tijdelijk de controle om strategische technologie te beschermen zodat deze niet door China overgenomen werd.

Eigenaar Wingtech is nu van plan om een arbitrageprocedure tegen Nederland te beginnen (via FD). De situatie zou tot miljarden aan verlies hebben opgeleverd bij Wingtech en de investeerders van het bedrijf. De 8 miljard dollar moet dit opvangen. Een arbitrageprocedure wordt zonder rechter gedaan, waarbij onafhankelijke partijen door de betrokkenen worden ingeschakeld om het conflict op te lossen.