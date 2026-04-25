Google is van plan om tot 40 miljard dollar in Anthropic, het bedrijf achter AI-model Claude, te investeren.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2026 22:28

Dat bericht Bloomberg. De bedrijven zouden al een overeenkomst hebben, al zouden precieze details nog ontbreken. Het zou in ieder geval gaan om een directe investering van 10 miljard in Anthropic.

Daar kan nog eens 30 miljard dollar bijkomen wanneer het bedrijf bepaalde doelstellingen behaalt. Die doelstellingen zijn echter niet bekend. Ook zou Google binnen vijf jaar vijf gigawatt aan computerkracht beschikbaar stellen aan Anthropic.

De samenwerking valt op omdat Google en Anthropic met hun AI-diensten Gemini en Claude direct met elkaar concurreren. Toch werken veel techbedrijven met elkaar samen op het gebied van AI. Zo draaien de AI-diensten van Microsoft voor een groot deel op de tech van OpenAI, al investeert Microsoft tegenwoordig ook in zijn eigen AI-modellen.