Chrome is de populairste browser ter wereld, maar de meeste mensen krabben nog maar aan het oppervlak als het gaat om functies. Hieronder vind je zeven ingebouwde functies die je dagelijkse surfgedrag flink kunnen verbeteren en waarvoor je geen enkele extensie nodig hebt.

Google Chrome heb je waarschijnlijk al jarenlang draaien, maar eerlijk is eerlijk: de meeste mensen gebruiken de browser als een dure gereedschapskist waaruit ze alleen de hamer pakken. Tabje openen, iets zoeken, tabblad sluiten, en dat is het dan. Terwijl er onder de motorkap een hele reeks functies zit die je productiviteit en surfcomfort serieus kunnen opkrikken, zonder dat je ook maar één extensie hoeft te installeren.

Tabbladgroepen: eindelijk orde in de chaos!

Als je regelmatig met tientallen tabbladen werkt, ken je dat ongemakkelijke gevoel: je ziet op een gegeven moment alleen nog maar een rij kleurloze vakjes die je niet meer van elkaar kunt onderscheiden. Tabbladgroepen lossen dat op door je tabbladen samen te voegen in gekleurde, gelabelde clusters.

Rechtsklik op een tabblad en kies Tabblad toevoegen aan nieuwe groep, geef de groep een naam en een kleur, en sleep je overige relevante tabbladen erin. Vouw de groep in door op de naam te klikken: alle tabbladen verdwijnen nu achter één label. Als je gesynchroniseerd bent met je Google-account, blijven deze groepen bewaard over sessies heen, ook als je de browser herstart. Handig als je voor werk, studie en privé aparte browseworkspaces wilt bijhouden, of als je onderzoek doet voor een artikel en alle bronnen bij elkaar wilt houden.

Geheugenbesparing: Chrome wordt veel minder gulzig

Een veelgehoorde klacht over Chrome is het geheugenverbruik. Niet voor niets, want de browser laat standaard elk tabblad in de achtergrond gewoon draaien. Geheugenbesparing verandert dat. Via Instellingen / Prestaties schakel je de functie in, waarna Chrome inactieve tabbladen automatisch begint te pauzeren: ze zijn nog zichtbaar in je tabbladbalk, maar gebruiken nauwelijks nog RAM totdat je ze weer aanklikt. Je kunt hierbij kiezen voor Gemiddeld, Gebalanceerd of Maximum, waarbij die laatste voor de meeste geheugenbesparing zorgt.

Op een laptop met een beperkte hoeveelheid werkgeheugen merk je dat meteen: de browser reageert vlotter en andere applicaties hebben meer ruimte. Wil je bepaalde sites altijd actief houden, zoals webmail of een samenwerkingstool? Voeg ze toe onder 'Deze sites altijd actief houden' op dezelfde instellingenpagina.

Leesmodus: nul afleiding, 100 procent focus

Websites laden tegenwoordig zo veel ongein mee: advertenties, popovers, nieuwsbriefbanners, geanimeerde zijpanelen... Als je gewoon een lang artikel wilt lezen, is al die visuele ruis dodelijk vermoeiend.

De leesmodus in Chrome maakt daar korte metten mee. Rechtsklik in het artikel en kies Openen in leesmodus. Chrome presenteert de tekst vervolgens op een schone, afleidingsvrije pagina. Je kunt lettertype, tekstgrootte en regelafstand aanpassen aan je voorkeur.

Tab naar een ander apparaat sturen

Je leest iets interessants op je computer maar wil het straks verder lezen op je tablet of smartphone. Geen reden om de URL te kopiëren en via WhatsApp naar jezelf te sturen. Rechtsklik op een tabblad en kies Versturen naar je apparaten, dan verschijnt er een lijst met je andere aangemelde apparaten.

De ontvanger krijgt een melding en kan de pagina direct openen. De enige voorwaarde: je moet op alle apparaten zijn ingelogd met hetzelfde Google-account en Chrome moet gesynchroniseerd zijn. Werkt op Windows, macOS, Android én iOS.

QR-code genereren zonder app

Wil je snel een webpagina delen met iemand die naast je staat of een link meenemen naar een presentatie of printmateriaal? Chrome heeft een ingebouwde QR-codegenerator. Rechtsklik ergens op de pagina en kies QR-code maken voor deze pagina. Je krijgt direct een QR-code die je kunt downloaden of tonen op je scherm. Geen app, geen website van derden. Handig als je iets wilt doorgeven aan iemand die aan een andere kant van de tafel zit, of als je een linkje wilt verwerken in een flyer of poster.

⚡️ Supertip! Ctrl+Shift+A: doorzoek al je openstaande tabbladen Deze tip gaat je echt redden! Als je veel tabbladen hebt openstaan, is bladeren tot je het juiste vindt tijdverspilling. Met de sneltoets Ctrl+Shift+A (op Mac: Command+Shift+A) open je een zoekvenster dat door al je actieve tabbladen zoekt. Typ een paar letters van de paginatitel of de URL en het juiste tabblad verschijnt direct. Klik erop en Chrome springt er meteen naartoe. Dit is een van de weinige Chrome-functies die vrijwel niemand kent, maar die je na één keer gebruiken nooit meer wilt missen, zeker als je intensief met veel bronnen tegelijk werkt.

Taakbeheer: achterhaal welk tabblad Chrome verpest

Chrome wordt traag, maar je weet niet waardoor. In Windows open je dan het Taakbeheer met Shift+Esc, op de Mac ga je via de drie puntjes rechtsboven naar Meer hulpprogramma's en kies je Taakbeheer. Daar zie je per tabblad en extensie precies hoeveel CPU en geheugen er wordt verbruikt.

Sorteer op de CPU-kolom om de boosdoener bovenaan te krijgen, selecteer hem en klik op Proces beëindigen. Geen herstart van de browser nodig, je verliest geen andere tabbladen. Zeker als je werkt op een multi-monitor-setup met meerdere vensters tegelijk open, is dit een snelle diagnose- en hersteltool die je minstens één keer per week gebruikt.

Kortom...

Chrome doet veel meer dan je ziet. De Leesmodus maakt afleidingsvrij lezen mogelijk, Geheugenbesparing geeft je systeem lucht bij veel tabbladen en Taakbeheer helpt je de browser snel weer op orde te krijgen als hij traag wordt. Tabbladgroepen en het zenden van pagina's naar andere apparaten maken je workflow soepeler, zonder dat je er iets voor hoeft te installeren. Al deze functies werken in de gewone Chrome-versie en zijn gewoon beschikbaar in Nederland.